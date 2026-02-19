İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih Dönmez atandı!

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Fatih Dönmez getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görev değişikliği ve atama listesi yayınlandı.

Buna göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan atamaların tamamı şöyle:

Adı Soyadı Önceki Görev Yeni Görev Fatih Dönmez Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı (Belirtilmemiş) Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necattin Öztürk Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı (Belirtilmemiş) Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt (Belirtilmemiş) Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Serhat Tellioğlu İstanbul Cumhuriyet Savcısı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nuri Gül Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Fatih Dönmez, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasıyla birlikte boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamına alındı. Son dakika bilgisine göre Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapacak.

2010 - 2015 (Anadolu Dönemi): Erdek ve Silvan'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.



2016 (İstanbul'a Giriş): İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atanarak metropol adliyelerindeki kariyerine başladı.



2021 - 2024 (Vekillik Dönemi): İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nın ardından, Bakırköy ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerini üstlendi.



2025 - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini sürdürdü.

2026 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.