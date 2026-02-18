Yasa dışı bahise darbe! 11 sosyal medya hesabına erişim engeli

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun 366 sayılı toplantısı 12 Şubat'ta gerçekleştirildi. Toplantının ana gündeminde özellikle toplumsal olaylarda artan bıçak kullanımına bağlı olarak e-ticaret platformlarında yer alan bıçak tanıtımları ve yasa dışı bahis ile kumar reklamları yer aldı. Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 11 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.



(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Reklam Kurulu'nun gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığı ise yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 11 sosyal medya hesabı oldu. Söz konusu hesaplar hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca bu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırıldı.