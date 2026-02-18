Terörsüz Türkiye raporunda sona gelindi! Detaylar ortaya çıktı

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda sona gelindi. Komisyonun bugün saat 11.00'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yapılacak toplantısında hazırlanan 60 sayfalık raporun ele alınıp partilerin desteğiyle kabul edilmesi bekleniyor.

Bundan sonraki aşama ise raporda yer alan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olacak. Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre komisyonda ele alınacak ve revize edilen raporda öne çıkanlar şöyle:

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

BÖLÜM BAŞLIKLARI



Rapor, 'Komisyon Çalışmaları', 'Komisyonun Temel Hedefleri', 'Türk –Kürt Kardeşliğinin Tarihi Kökleri ve Kardeşlik Hukuku', 'Komisyonda Dinlenen Kişilerin Mutabakat Alanları', 'PKK'nın Kendisini Feshetmesi ve Silah Bırakması', 'Sürece İlişkin Yasal Düzenleme Önerileri', 'Demokratikleşme ile İlgili Öneriler' ve 'Sonuç ve Değerlendirmeler' bölümlerinden oluşuyor.