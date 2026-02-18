Açtığı canlı yayında değerlerimizi hiçe sayarak Müslümanlara ve Sünnilere hakaret eden “sözde” sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan gözaltı kararı verildi.

Sosyal medyada yaptığı bir canlı yayında dini değerleri hedef alarak Sünni vatandaşlara ağır küfürler savuran "sözde" fenomen Deniz Sinan Demir kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Ramazan ayı öncesinde toplumun sinir uçlarıyla oynayan skandal ifadelerin ardından yargı makamları süratle harekete geçti.

DEMİR HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında online bir platform üzerindeki canlı yayında Sünnilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Demir'in sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine gerekli raporlama, kimlik tespiti, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği bildirildi.

ÖZÜR VİDEOSU ÇEKTİ: ALKOLLÜYMÜŞ!

Kullandığı skandal ifadelerin ardından gelen yoğun eleştiriler üzerine Deniz Sinan Demir bir özür videosu paylaştı. Yayın sırasında alkolün etkisi altında olduğunu öne süren Demir, kullandığı ifadeler nedeniyle pişman olduğunu belirterek özür diledi. Ancak bu savunma hakkındaki adli süreci durdurmadı.