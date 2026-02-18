CHP'de iki yüzlülük zirvede: Ağaçları kesip miting yaptılar | O isim görevden alındı

"BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kerizime dokunma mitingi olmuş. CHP'li başkan zeytin ağaçlarını katlediyor, CHP'liler zeytin mitingi yapıyor. Fıkra gibiler", "Biraz utanma duygusu olsun sizlerde", "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" yorumu yaptı.

O İSİM GÖREVDEN ALINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Şubat'ta Milas'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor, Zeytinimizi, Havamızı, Suyumuzu, Toprağımızı Vermiyoruz" temasıyla düzenlediği miting öncesinde, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey ilçedeki bir arazide, her biri en az 100 yıllık olduğu belirtilen 27 zeytin ağacını kestirdi.