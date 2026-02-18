CANLI YAYIN

CHP'de iki yüzlülük zirvede: Ağaçları kesip miting yaptılar | O isim görevden alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Milas’ta “zeytin” temalı mitingi öncesinde, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’in ilçedeki bir arazide her biri en az 100 yıllık olduğu belirtilen 27 zeytin ağacını kestirdiği ortaya çıktı. Öte yandan Kılbey’in istifa ettiği gün, Milas’taki mitingde CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte zeytin ağacı önünde fotoğraf paylaşıp “Zeytinime dokunma mitingi için Muğla’dayız” mesajı yayımlaması sosyal medyada tepki çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, sözde zeytin ağaçlarını korumak için Milas'ta yapacağı miting öncesi, ilçe başkanının 100 yıllık zeytin ağaçlarını kestiği ortaya çıktı.

"CHP İKİYÜZLÜLÜĞÜ"

Başkanın, tepki üzerine araziyi damadına devrettiği anlaşılırken yaşanan skandal "CHP ikiyüzlülüğü" olarak yorumlandı.

ZEYTİN AĞACIYLA POZ VERDİLER!

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre öte yandan CHP Milas İlçe Başkanı'nın zeytinliği katlettiği için istifa ettiği gün, Milas'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düzenlediği mitingde CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın asırlık bir zeytin ağacının yanında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte poz verip, "Zeytinime dokunma mitingi için Muğla'dayız" paylaşımı yapması pes dedirtti.

"BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kerizime dokunma mitingi olmuş. CHP'li başkan zeytin ağaçlarını katlediyor, CHP'liler zeytin mitingi yapıyor. Fıkra gibiler", "Biraz utanma duygusu olsun sizlerde", "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" yorumu yaptı.

O İSİM GÖREVDEN ALINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Şubat'ta Milas'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor, Zeytinimizi, Havamızı, Suyumuzu, Toprağımızı Vermiyoruz" temasıyla düzenlediği miting öncesinde, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey ilçedeki bir arazide, her biri en az 100 yıllık olduğu belirtilen 27 zeytin ağacını kestirdi.

Kamuoyunda büyük tepki çeken olayın ardından Kılbey görevinden istifa etti. Ağaçların bulunduğu araziyi Kılbey'in damadı ve Milas Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Cenk Soydan'a devrettiği belirlendi.

Skandalla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Kılbey'in damadı Cenk Soydan görevden alındı. Soydan'ın Milas Belediyesi Fen İşleri biriminde görevlendirildiği öğrenildi.

