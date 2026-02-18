Bebek Otel operasyonu aşıkları vurdu: İstifa mektubu Madrid'den geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyonun artçı etkileri ise sadece iş dünyasında değil, sosyete kulislerinde de hissedildi.