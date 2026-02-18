CANLI YAYIN

Bebek Otel operasyonu aşıkları vurdu: İstifa mektubu Madrid'den geldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bebek Otel operasyonu aşıkları vurdu: İstifa mektubu Madrid'den geldi

İstanbul cemiyet hayatı, "Muzo" lakaplı iş insanı Muzaffer Yıldırım’ın tutuklanmasıyla çalkalanırken, operasyonun yankıları magazin dünyasına bomba gibi düştü. Soruşturma sonrası patlak veren firar ve istifa dalgası, ünlü iş insanı Erol Özmandıracı ile sevgilisi Elif Akbaş arasına binlerce kilometrelik mesafe koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyonun artçı etkileri ise sadece iş dünyasında değil, sosyete kulislerinde de hissedildi.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer YıldırımBebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım

SOSYETE BU KAÇIŞI KONUŞUYOR

Soruşturma sürecinde yaşanan gelişmeler, iş insanı Erol Özmandıracı ile sevgilisi Elif Akbaş arasına adeta binlerce kilometre koydu.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erol Özmandıracı ve sevgilisi Elif AkbaşErol Özmandıracı ve sevgilisi Elif Akbaş

TÜM BAĞINI KOPARDI

Sosyete kulislerinde konuşulanlara göre, Elif Akbaş'ın uzun yıllardır Muzaffer Yıldırım'ın yanında çalıştığı öne sürüldü. Yıldırım'ın tutuklanmasının ardından Akbaş'ın apar topar Madrid'e gittiği ve halen orada bulunduğu iddia edildi.

Tutuklu bulunan Muzaffer YıldırımTutuklu bulunan Muzaffer Yıldırım

Akbaş'ın İstanbul'dan ayrılma gerekçesi netlik kazanmazken, Madrid'den istifa mektubu göndererek Yıldırım'ın şirketiyle tüm bağlarını kopardığı konuşuluyor. İstanbul'a dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Erol Özmandıracı ve sevgilisi Elif AkbaşErol Özmandıracı ve sevgilisi Elif Akbaş

AŞK İÇİN HER HAFTA MADRİD YOLCUSU

İddialara göre Erol Özmandıracı, sevgilisiyle hasret gidermek için her hafta Madrid'e gidiyor. Soruşturmanın gölgesinde kalan bu ilişki, sosyete çevrelerinde "Muzo mağduru aşk" olarak anılmaya başladı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın