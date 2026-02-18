Bebek Otel operasyonu aşıkları vurdu: İstifa mektubu Madrid'den geldi
İstanbul cemiyet hayatı, "Muzo" lakaplı iş insanı Muzaffer Yıldırım’ın tutuklanmasıyla çalkalanırken, operasyonun yankıları magazin dünyasına bomba gibi düştü. Soruşturma sonrası patlak veren firar ve istifa dalgası, ünlü iş insanı Erol Özmandıracı ile sevgilisi Elif Akbaş arasına binlerce kilometrelik mesafe koydu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyonun artçı etkileri ise sadece iş dünyasında değil, sosyete kulislerinde de hissedildi.
SOSYETE BU KAÇIŞI KONUŞUYOR
Soruşturma sürecinde yaşanan gelişmeler, iş insanı Erol Özmandıracı ile sevgilisi Elif Akbaş arasına adeta binlerce kilometre koydu.
Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
TÜM BAĞINI KOPARDI
Sosyete kulislerinde konuşulanlara göre, Elif Akbaş'ın uzun yıllardır Muzaffer Yıldırım'ın yanında çalıştığı öne sürüldü. Yıldırım'ın tutuklanmasının ardından Akbaş'ın apar topar Madrid'e gittiği ve halen orada bulunduğu iddia edildi.