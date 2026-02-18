Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam alemi için yayınladığı Ramazan mesajında "İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Ramazan-ı Şerif'in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar…