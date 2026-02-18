Başkan Erdoğan'dan Ramazan mesajı: Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam alemi için yayınladığı Ramazan mesajında "Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam alemi için yayınladığı Ramazan mesajında "İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.
Başkan Erdoğan'ın mesajının tamamı şu şekilde:
Ramazan-ı Şerif'in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar…