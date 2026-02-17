CHP’de kaçış paniği! Özgür Özel 'göz hapsi' talimatı verdi

Ana muhalefet partisinde yerel seçim sonrası sular durulmuyor! CHP çatısı altında art arda gelen istifa haberleri, yerini 'kitlesel kopuş' korkusuna bıraktı. Kulislerde dolaşan yeni istifa iddiaları üzerine Özgür Özel’den il başkanlarına çok sert ve net talimat gitti: 'Kimseyi gözden kaçırmayın!' Belediye başkanlarının her adımı mercek altına alınırken, CHP genel merkezi olası bir dağılmayı önlemek için savunma hattı kuruyor.

Yerel seçimlerden bu yana geçen 2 yıllık süreçte, tarihinin en yoğun istifa dalgası ile mücadele eden CHP'de işler yolunda gitmiyor. Partide o günden bu yana istifa eden belediye başkanı sayısı 30'a çıktı.

68 belediye meclisi üyesi de parti ile yollarını ayırdı. İstifalardaki en büyük gerekçe, 'genel merkez baskısı' ve 'ilgisizlik' olarak dile getiriliyor. Yerel yönetimlerde sonu gelmeyen büyük kriz, genel merkezi yeni önlemler almaya sevk ediyor.

YENİ TALİMATLAR



Son haftalarda, istifa sayılarının artacağına yönelik söylemler, parti yönetimini bir kez daha kırmızı alarma geçirdi. Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre genel merkez kanadı, tek bir kayba daha tahammülleri olmadığını vurgulayarak il başkanlarına yeni talimatlar verdi.

İl başkanlarından, belediye başkanları ile ikili iletişimi ve iş birliğini artırmaları talep edildi. Bu doğrultuda belediye başkanlarının kontrol altında tutulması, aciliyet gerektiren durumlarda genel merkeze rapor sunulması istendiği de iddia ediliyor.

BASKI VE TASFİYE YORGUNLUĞU



2023 yılındaki olaylı kurultayla birlikte göreve gelen mevcut yönetim, o günden bu yana parti içerisinde eşi benzeri görülmemiş bir tasfiye operasyonuna imza attı.

Bu süreçte eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen yüzlerce partili açıklama bile yapılmadan disipline sevk edildi, birçoğu ihraç edildi. Kongreler takvimi kapsamında, yurt genelindeki her 3 ilçe başkanından biri değişti. 20 il başkanı genel merkezin direktifleri doğrultusunda koltuğunu bıraktı.

Partili kurmayların yerel yönetimlere sonu gelmeyen direktifleri ile Kılıçdaroğlu'na yönelik benimsenen katı tutum da CHP içerisindeki büyük kırılmanın ana etmenleri arasında gösteriliyor.