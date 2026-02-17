Başkan Erdoğan'dan Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediyesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e Togg hediye etti. Ulusal Saray avlusunda Togg'u bir süre kullanan Ahmed'e, Erdoğan da eşlik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed huzurunda iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Ulusal Saray'daki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.
Türkiye ve Etiyopya arasında stratejik iş birliği yönünde çeşitli anlaşmalara imza atıldı. İmza sonrası 2 lider basın toplantısında önemli mesajlar verdi.
TOGG HEDİYESİ
Resmi temaslar için Addis Ababa'da bulunan Başkan Erdoğan, Ulusal Saray'da Ahmed ile bir araya geldi.
Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Ahmed'e "Pamukkale beyazı" renkte Togg armağan etti.
Ulusal Saray avlusunda Togg'u bir süre kullanan Ahmed'e, Erdoğan da eşlik etti