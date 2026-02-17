Başkan Erdoğan'dan Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediyesi

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 19:23 Son Güncelleme: 17 Şubat 2026 19:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e Togg hediye etti. Ulusal Saray avlusunda Togg'u bir süre kullanan Ahmed'e, Erdoğan da eşlik etti