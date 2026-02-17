Bahis ve kart dolandırıcılarına geçit yok! Hesaplarında 1 milyar TL'den fazla işlem hacmi tespit edildi

Son dakika haberine göre 12 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 1 milyar 356 milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; 60’ı tutuklandı. 18’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Erzurum, Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Yalova, Mersin, İstanbul, Muğla, Gaziantep, Çanakkale ve Nevşehir'de nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, vatandaşların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtarak irtibata geçtikleri kişileri "uzlaşı parası" adı altında para talep ederek dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Hesaplarında 1 milyar 356 milyon lira hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 86 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 60'ı tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.