AK Parti'den CHP'ye erken seçim çıkışı: Seçimler 2028 yılında yapılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Uşak İl Başkanlığınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Yayman, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından teşkilatların toparlanma sürecine girdiğini, yeni bir şahlanışa ve meydan okumaya hazırlandığını söyledi.

Yapılan tüm anketlerde AK Parti'nin birinci olduğunu ifade eden Yayman, aradaki farkı daha da açmak ve yeni başarı öyküleri yazmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

AK Parti'nin tek rakibinin yine kendisi olduğunu dile getiren Yayman, CHP'ye bakarak değil millete ve sokağa bakarak hizmet ettiklerini anlattı.

Yayman, CHP'li belediyelerin, yönettikleri kentlerde su sıkıntısı ve trafik sorunu gibi problemlerin yaşanmasına rağmen kamu kaynaklarını israf ettiklerini, konserlere milyonlar harcadıklarını söyledi.

AK Parti döneminde ulaşımda, sağlıkta ve birçok alanda önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini anlatan Yayman, "Türkiye'ye dışarıdan bakanlar, gıpta ediyorlar. Dışarıdan bakanların gıpta ettiği bir Türkiye'de muhalefet, CHP zihniyeti maalesef her şeye kara çalıyor. Her şeye dezenformasyon yapıyor, algı operasyonları yapıyor. İşte maalesef ama maalesef bugün CHP, Türkiye'de gelişmenin, büyümenin, ilerlemenin ve Türkiye'nin küresel güç olmasının yanında değil maalesef engelleyicisi gibi bir duruma sürükleniyor. Vatandaşımız bunu görüyor ve bunu ifade ediyor." diye konuştu.