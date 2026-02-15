İzmir'de yürütülen İZBETON soruşturması kapsamında 21 şüpheli için yakalama kararı verildi.

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporları doğrultusunda 23 İZBETON AŞ çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap'ta çalışmış gibi gösterilmesine ilişkin 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerden 21'i gözaltına alındı, 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.



Gözaltına alınanların mühendis olduğu, 2022 yılında kooperatifte çalışıyor olarak gösterilip İZBETON AŞ'den elden yüksek maaş aldıkları öne sürüldü.



OLAY



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Aralık 2025'te İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyesi Y.K. ve B.B. tutuklanmış, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.