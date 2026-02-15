Başkan Erdoğan’dan Al Nahyan’a geçmiş olsun telefonu: BAE ziyareti ertelendi
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu İstanbul’da geçirirken, önümüzdeki hafta yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. Başkan Erdoğan’ın programında ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri, ardından Etiyopya ziyareti yer alıyordu. Ancak Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle BAE temasları ileri bir tarihe ertelendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Başkan Erdoğan, Al Nahyan'ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek geçmiş olsun temennilerini iletti.
Açıklamada ayrıca, Başkan Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirmesi planlanan ziyaretini Al Nahyan'ın rahatsızlığı nedeniyle ertelediği bildirildi. Ziyaretin, ilerleyen dönemde belirlenecek uygun bir tarihte yapılacağı kaydedildi.