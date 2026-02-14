CANLI YAYIN

Bakan Bayraktar’dan enerjide tarihi hamle: "2026 keşif ve müjdeler yılı olacak”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık vizyonu doğrultusunda tarihi adımların atılmaya devam ettiğini müjdeledi. Somali’de petrol arayacak olan Çağrı Bey gemisinin yola çıkacağını duyuran Bayraktar, Karadeniz’deki yerli gaz üretiminin bu yıl iki katına çıkarılacağını ve Akkuyu Nükleer Santrali’nde dev geri sayımın başladığını vurguladı. 2026 yılını "keşifler ve müjdeler yılı" olarak ilan eden Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı bitirme kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti.

Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Alparslan Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyonun önemine değindi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Türkiye'nin ekonomik gücünün enerji bağımsızlığından geçtiğini belirten Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını bitireceğiz. Çünkü Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomide çok daha güçlü olacak, çok daha güçlü bir hazinemiz olacak" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

KARADENİZ'DE YENİ MÜJDELER YOLDA

Karadeniz'deki yerli doğal gazın halihazırda 4 milyon haneye ulaştığına dikkat çeken Bakan Bayraktar, sondaj çalışmalarının Karadeniz'in dört bir yanına yayılacağını belirterek, "Karadeniz gazı elbette ki çok önemli. Karadeniz'de ısrarla, inatla aramaya devam edeceğiz. Farklı sahalarda yeni müjdeler için de çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Kastamonu açıklarını; Karadeniz'i baştan başa bu sene bu sondajlarla yeni sahaları keşfetmek üzere arayacağız" sözleriyle önümüzdeki dönemin yol haritasını paylaştı.

Bayraktar ayrıca, bu yıl Karadeniz'deki üretim kapasitesinin tam iki katına çıkarılacağını da sözlerine ekledi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

ÇAĞRI BEY SOMALİ İÇİN DEMİR ALIYOR

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü sınır ötesine taşıdığını ifade eden Bakan Bayraktar, Somali'deki petrol arama faaliyetleri için geri sayımın bittiğini duyurdu. Yarın gerçekleşecek tarihi törene işaret eden Bayraktar, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız. İnşallah 2026 bu anlamda bir keşif yılı, bir müjdeler yılı olarak bizlere nasip olacak" açıklamasında bulundu.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

AKKUYU VE NÜKLEER ENERJİDE DEV ADIM

Türkiye'nin nükleer enerji hayalinin gerçeğe dönüştüğü Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki son durumu aktaran Bakan Bayraktar, ilk reaktörün inşaatında yüzde 99 seviyesine gelindiğini kaydetti.

Türkiye'nin enerji sepetinde nükleerin kritik bir rol oynayacağını belirten Bakan Bayraktar, "Hedefimiz ilk reaktörden bu sene içerisinde enerjiyi üretmek ve diğer reaktörleri de peyderpey devreye almak. 4 reaktör devreye girdiğinde ihtiyacımız olan elektriğin yüzde 10'unu, buradan alacağız. Sinop ve Trakya projeleriyle de Türkiye, önemli bir nükleer endüstriye sahip bir ülke haline gelecek" diyerek Türkiye'nin nükleer enerji ligindeki yerini sağlamlaştıracağını ifade etti.

