Bakan Bayraktar’dan enerjide tarihi hamle: "2026 keşif ve müjdeler yılı olacak”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık vizyonu doğrultusunda tarihi adımların atılmaya devam ettiğini müjdeledi. Somali’de petrol arayacak olan Çağrı Bey gemisinin yola çıkacağını duyuran Bayraktar, Karadeniz’deki yerli gaz üretiminin bu yıl iki katına çıkarılacağını ve Akkuyu Nükleer Santrali’nde dev geri sayımın başladığını vurguladı. 2026 yılını "keşifler ve müjdeler yılı" olarak ilan eden Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı bitirme kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti.
Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Alparslan Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyonun önemine değindi.
ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİ
Türkiye'nin ekonomik gücünün enerji bağımsızlığından geçtiğini belirten Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını bitireceğiz. Çünkü Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomide çok daha güçlü olacak, çok daha güçlü bir hazinemiz olacak" ifadelerini kullandı.
KARADENİZ'DE YENİ MÜJDELER YOLDA
Karadeniz'deki yerli doğal gazın halihazırda 4 milyon haneye ulaştığına dikkat çeken Bakan Bayraktar, sondaj çalışmalarının Karadeniz'in dört bir yanına yayılacağını belirterek, "Karadeniz gazı elbette ki çok önemli. Karadeniz'de ısrarla, inatla aramaya devam edeceğiz. Farklı sahalarda yeni müjdeler için de çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Kastamonu açıklarını; Karadeniz'i baştan başa bu sene bu sondajlarla yeni sahaları keşfetmek üzere arayacağız" sözleriyle önümüzdeki dönemin yol haritasını paylaştı.
Bayraktar ayrıca, bu yıl Karadeniz'deki üretim kapasitesinin tam iki katına çıkarılacağını da sözlerine ekledi.