Bakan Bayraktar’dan enerjide tarihi hamle: "2026 keşif ve müjdeler yılı olacak”

Türkiye'nin ekonomik gücünün enerji bağımsızlığından geçtiğini belirten Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını bitireceğiz. Çünkü Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomide çok daha güçlü olacak, çok daha güçlü bir hazinemiz olacak" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (AA)

KARADENİZ'DE YENİ MÜJDELER YOLDA

Karadeniz'deki yerli doğal gazın halihazırda 4 milyon haneye ulaştığına dikkat çeken Bakan Bayraktar, sondaj çalışmalarının Karadeniz'in dört bir yanına yayılacağını belirterek, "Karadeniz gazı elbette ki çok önemli. Karadeniz'de ısrarla, inatla aramaya devam edeceğiz. Farklı sahalarda yeni müjdeler için de çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Kastamonu açıklarını; Karadeniz'i baştan başa bu sene bu sondajlarla yeni sahaları keşfetmek üzere arayacağız" sözleriyle önümüzdeki dönemin yol haritasını paylaştı.

Bayraktar ayrıca, bu yıl Karadeniz'deki üretim kapasitesinin tam iki katına çıkarılacağını da sözlerine ekledi.