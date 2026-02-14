CANLI YAYIN

Bagajdaki 30 milyon doların sırrı çözüldü! Gözler İBB’nin kara para trafiğinde

İstanbul’da bir otoparkta iki aracın bagajından çalınan 30 milyon dolar, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. Paranın izi, İBB’nin "kasası" olduğu iddia edilen Taç Döviz’in sahibi Atilla Durmaz’a uzandı. Tutuklu Durmaz’ın oğlu ile İBB üst yönetimi arasındaki yoğun telefon trafiği, "Bu para belediyeden mi kaçırılıyordu?" sorusunu akıllara getirdi.

İstanbul Bakırköy'deki lüks sitenin otoparkında, iki aracın bagajından 30 milyon dolar çalınmasıyla ilgili soruşturma, Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB rüşvet ve kara para ağına uzandı. Çalınan 30 milyon doların, İBB'nin rüşvet ve vurgun paralarının emanetçisi Taç Döviz'in tutuklu sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu belirlendi.

Çalınan paraların, yolsuzluk iddianamesinde vurgun paralarının emanetçi bırakıldığı Taç Döviz'e ait olduğu ve operasyondan önce kaçırılan dolarlar olduğu belirlenince, soygun soruşturmasının yanına "kara para" soruşturması da eklendi. Yüksek güvenlikli Ekşinar Konakları'nda yaşayan Mestur Döviz'in sahibi 28 yaşındaki Bilal Durmaz, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 3 aydır sitenin otoparkındaki iki aracının bagajına doldurdu.

11 Şubat günü sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız, sadece 15 dakika içinde Audi A6 ve Ford Ranger marka araçların camlarını kırarak bagajdaki 300 kilogram ağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kayıplara karıştı. Gece saat 01.00'de araçlarını kontrol eden Durmaz, 300 kilogram ağırlığındaki servetinin buharlaştığını görünce polise başvurdu.

"BANKA ZAHMETLİ GELDİ"
Olayın duyulmasıyla beraber birçok vatandaş 'Bu kadar para bagajda taşınır mı?' sorusuna cevap ararken, SABAH, merak edilen soruların yanıtlarına ulaştı. Polis tarafından ifadesi alınan Durmaz, "Yaptığım iş gereği paraları bankaya yatırıp çekmek zahmetli oluyor. Bu paralar 3 aydır bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu" dedi. Bu sürenin Laleli'de gerçekleştirilen büyük baskınlarla neredeyse aynı tarihe denk gelmesi, otoparkta çalınan 30 milyon doların Taç Döviz'e ait olduğu ihtimalini güçlendirdi. Devasa meblağın, operasyonlardan kaçırmak amacıyla gizlendiği şüphesi de değerlendirmeler arasında yer aldı.

KORUMA MÜDÜRÜ VE ŞOFÖRLERLE YOĞUN İLETİŞİM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz haftalarda Laleli'deki Taç Döviz'e düzenlenen operasyonda ele geçirilen 5 milyar liralık belgelenemeyen servetin, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere uzanan bir rüşvet ve suç geliri ağına ait olduğu iddia edilmişti. Hazırlanan iddianamede;

Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz'ın, İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile "para kasaları" Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'ın şoförleri arasında yoğun bir iletişim trafiği saptanmıştı. Tanık Tolgahan Erdoğan'ın beyanlarına göre ise VIP araçlarla 50 milyon dolar taşındığı belirtildi. MASAK kayıtlarının firmanın beyanlarıyla örtüşmemesi ve paraların mülkiyetinin ispatlanamaması üzerine savcılık, bu büronun örgütün "emanetçisi" olarak faaliyet gösterdiğini ve deşifre olmamak için nakit sevkiyatının motorlu kuryeler aracılığıyla yapıldığını kaydederek paraların doğrudan kurulan suç örgütüne ait olduğu sonucuna varıldı.

ÇİFTE SORUŞTURMA
Sabah'ın haberine göre; Şu an soygun üzerinde iki farklı cumhuriyet başsavcılığı çalışıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, otopark bariyerlerini kolayca aşan ve paranın yerini eliyle koymuş gibi bulan 4 hırsızın ve onlarla hareket eden kişilerin peşinde.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu ise araç bagajlarında çuvallarla taşınan 30 milyon doların, İBB rüşvet çarkı ve Taç Dövizi'n gizli kasalarıyla olan bağı üzerine kara para soruşturması yürütüyor.

