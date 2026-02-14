Bagajdaki 30 milyon doların sırrı çözüldü! Gözler İBB’nin kara para trafiğinde
İstanbul’da bir otoparkta iki aracın bagajından çalınan 30 milyon dolar, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. Paranın izi, İBB’nin "kasası" olduğu iddia edilen Taç Döviz’in sahibi Atilla Durmaz’a uzandı. Tutuklu Durmaz’ın oğlu ile İBB üst yönetimi arasındaki yoğun telefon trafiği, "Bu para belediyeden mi kaçırılıyordu?" sorusunu akıllara getirdi.
İstanbul Bakırköy'deki lüks sitenin otoparkında, iki aracın bagajından 30 milyon dolar çalınmasıyla ilgili soruşturma, Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB rüşvet ve kara para ağına uzandı. Çalınan 30 milyon doların, İBB'nin rüşvet ve vurgun paralarının emanetçisi Taç Döviz'in tutuklu sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu belirlendi.
Çalınan paraların, yolsuzluk iddianamesinde vurgun paralarının emanetçi bırakıldığı Taç Döviz'e ait olduğu ve operasyondan önce kaçırılan dolarlar olduğu belirlenince, soygun soruşturmasının yanına "kara para" soruşturması da eklendi. Yüksek güvenlikli Ekşinar Konakları'nda yaşayan Mestur Döviz'in sahibi 28 yaşındaki Bilal Durmaz, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 3 aydır sitenin otoparkındaki iki aracının bagajına doldurdu.
11 Şubat günü sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız, sadece 15 dakika içinde Audi A6 ve Ford Ranger marka araçların camlarını kırarak bagajdaki 300 kilogram ağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kayıplara karıştı. Gece saat 01.00'de araçlarını kontrol eden Durmaz, 300 kilogram ağırlığındaki servetinin buharlaştığını görünce polise başvurdu.
"BANKA ZAHMETLİ GELDİ"
Olayın duyulmasıyla beraber birçok vatandaş 'Bu kadar para bagajda taşınır mı?' sorusuna cevap ararken, SABAH, merak edilen soruların yanıtlarına ulaştı. Polis tarafından ifadesi alınan Durmaz, "Yaptığım iş gereği paraları bankaya yatırıp çekmek zahmetli oluyor. Bu paralar 3 aydır bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu" dedi. Bu sürenin Laleli'de gerçekleştirilen büyük baskınlarla neredeyse aynı tarihe denk gelmesi, otoparkta çalınan 30 milyon doların Taç Döviz'e ait olduğu ihtimalini güçlendirdi. Devasa meblağın, operasyonlardan kaçırmak amacıyla gizlendiği şüphesi de değerlendirmeler arasında yer aldı.