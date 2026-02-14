Adana'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan yol kapandı

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bağdatlı–Süphandere arası dere yatağının debisi yükseldi. Yoğun yağış nedeniyle dere yatağının taşmasıyla birlikte su altında kalan yol, güvenlik gerekçesiyle araç geçişine kapatıldı. Taşkın nedeniyle Gedikli, Kisenit, Gürümze ve Bahçecik mahallelerinin ilçe merkeziyle bağlantısı kesildi. Bölgede mahsur kalan vatandaşların durumu yakından takip edilirken, ekiplerin yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattığı öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları alternatif güzergâhları kullanmaları ve dere yataklarına yakın bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bölgeyi son günlerde etkisi altına alan sağanak nedeniyle Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini birbirine bağlayan kar yolunu olası heyelan, su taşkını ve yol kayganlığı riskine karşı trafiğe kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi. Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla ilgili gelişmelerin resmi açıklamalar doğrultusunda duyurulacağı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

TAPAN-KOZAN KARA YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Feke'deki sağanağın ardından Tapan–Kozan kara yolunda heyelan meydana geldi. Uğurlubağ köyü ile Şerifli köyü arasında yamaçtan kopan toprak, kaya ve ağaç parçaları yolu kapattı. Saimbeyli Çeralan Mahallesi'nde de sel suları araçları sürükledi. Aladağ ilçesinde ise yolda oluşan heyelandan dolayı yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN DAL: ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, sağanakla birlikte taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemede bulundu. Taşkınından dolayı kara yolunun kapandığını, derenin debisi arttığı aktaran Dal, sağanağın hız kesmeden devam ettiğini, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre saat 15.00'e kadar süreceğini söyledi. Felaket yaşanmaması yönünde temennide bulunan Dal, "Belediyemizin parkı ve Büyükşehir Belediyesi mezbahası da sular altında. Saimbeyli'de tüm kurumlar zaman mefhumu gözetmeksizin elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önce can güvenliğini esas alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah daha büyük felaket yaşanmaz" dedi.