Başkan Erdoğan'ın Boğaziçi ziyaretine yönelik provokasyon: Marjinal gruplar devrede

GENÇLERE HİTAP EDECEK

Törende 40 kişilik protokol heyetinin yanı sıra 300 davetlinin salonda hazır bulunacağı bildirildi. Programa yaklaşık 100 akademisyen, 55 öğrenci, 50 üniversite personeli ve çok sayıda mezunun katılım sağlaması bekleniyor.

RUTİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde üniversite kampüsünde alınan rutin güvenlik önlemleri ise bazı çevreler tarafından sosyal medyada çarpıtılarak servis edildi. Devletin en üst makamının bir kamu üniversitesini ziyaret etmesi gibi son derece doğal ve olağan bir program, marjinal gruplar tarafından provokasyon malzemesi haline getirilmeye çalışıldı.