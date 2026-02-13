Başkan Erdoğan'ın Boğaziçi ziyaretine yönelik provokasyon: Marjinal gruplar devrede
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’nde yapımı tamamlanan Erkek ve Kız Yurtları’nın açılışına katılacak. Ziyaret öncesi kampüste alınan rutin güvenlik önlemleri sosyal medyada bazı çevreler tarafından “olağanüstü durum” ve “abluka” şeklinde yansıtıldı. Provokatif grupların kampüse çağrı yaptığı paylaşımlar dikkat çekerken, devlet protokolü kapsamında uygulanan tedbirler çarptırıldı. Başkan Erdoğan'ın hedef gösterildiği paylaşımlar yapan marjinal yapılar yeni bir kriz için arayışa girdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde yapımı tamamlanan Erkek ve Kız Yurtları'nın açılış törenine katılacak. Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilecek program için geniş katılımlı bir organizasyon planlandı.
GENÇLERE HİTAP EDECEK
Törende 40 kişilik protokol heyetinin yanı sıra 300 davetlinin salonda hazır bulunacağı bildirildi. Programa yaklaşık 100 akademisyen, 55 öğrenci, 50 üniversite personeli ve çok sayıda mezunun katılım sağlaması bekleniyor.
RUTİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde üniversite kampüsünde alınan rutin güvenlik önlemleri ise bazı çevreler tarafından sosyal medyada çarpıtılarak servis edildi. Devletin en üst makamının bir kamu üniversitesini ziyaret etmesi gibi son derece doğal ve olağan bir program, marjinal gruplar tarafından provokasyon malzemesi haline getirilmeye çalışıldı.
Özellikle sosyal medya üzerinden organize edilen çağrılarla gençler sokağa davet edilirken, güvenlik tedbirleri "olağanüstü durum" gibi gösterilerek algı oluşturma denendi. Oysa benzer önlemler, Cumhurbaşkanı'nın katıldığı tüm kamu programlarında standart uygulamalar arasında yer alıyor.
MARJİNAL YAPILARIN KRİZ ARAYIŞI
Devlete bağlı bir üniversiteyi Başkan Erdoğan'ın ziyaret etmesine dahi tahammül edemeyen bazı çevrelerin, gençleri provoke etmeye yönelik çağrıları dikkat çekti.
"ABLUKA" OLARAK LANSE EDİLDİ
Üniversite kampüsünde yapılacak resmi programı hedef alan paylaşımlarda, devlet protokolü kapsamında alınan rutin güvenlik önlemleri "abluka" olarak lanse edildi.