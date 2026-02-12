CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a hapis cezası!

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada karar verildi. Aydın hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik paylaşımı nedeniyle 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme heyeti, Cem Aydın hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan ise beraatine karar verildi.