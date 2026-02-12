CANLI - Osman Gökçek A Haber'de: Bakanımızın olduğu kürsüye saldırdılar

TBMM’de yeni atanan Bakanların yemin töreni sırasında CHP’li milletvekillerinin kürsüyü işgal etmesi sonrasında yaşanan arbede, siyasetin gündemine oturdu. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, mecliste yaşanan kavgaya ilişkin "bakanımızın olduğu kürsüye saldırdılar" diyerek yapılanın anayasayı çiğnemek olduğunu söyledi.