CANLI - Osman Gökçek A Haber'de: Bakanımızın olduğu kürsüye saldırdılar
TBMM’de yeni atanan Bakanların yemin töreni sırasında CHP’li milletvekillerinin kürsüyü işgal etmesi sonrasında yaşanan arbede, siyasetin gündemine oturdu. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, mecliste yaşanan kavgaya ilişkin "bakanımızın olduğu kürsüye saldırdılar" diyerek yapılanın anayasayı çiğnemek olduğunu söyledi.
Osman Gökçe'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Mahmut Tanal, bakanımıza saldıracaktı, Özgür Özel Silivri'den arayıp orayı karıştırın dedi"
"Ali Mahir Başarır kürsü işgaline karşıydı Özel arayınca tavır değiştirdi"
"Müdahale etmekten başka şansım yoktu"