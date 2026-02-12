Bilal Erdoğan'dan gençlere mesaj: Daha fazla okuyarak aydınlık yarınlara yürüyebilirz

Kültürel Miras'ın İzinde Projesi Final Programı'nda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Osmanlı Türkçesi veya Osmanlıca okumanın gençlerimiz tarafından öğrenilmesi hakikaten şimdi bize bu kadar doğal geliyor. Ama daha yakın zamanlarda, daha 10,15 sene önce Türkiye'de bunlar büyük tabuydu" dedi.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Genç Hayrat Başkanı Kürşat Karaca, öğrenciler ve eğitmenler katıldı. Yarışmaya Türkiye'nin tüm il ve ilçelerindeki Fen ve Anadolu liseleri arasından tertip heyetinin belirlediği 505 okul katıldı. 15 bin öğrencinin katıldığı seminerlere 'Neden Osmanlıca Öğrenmeliyim?' seminerleri verildi. Bu öğrencilerden 7 bin öğrenciye 7 hafta süren Osmanlıca eğitimi verildi.

31 Ocak'ta Türkiye genelinde çevrimiçi gerçekleştirilen sınavda Türkiye ve il dereceleri belli oldu. Derece alanlar 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde yarışmaya hak kazandı. İllerde dereceye giren 10 öğrenciye ödülleri takdim edildi. Protokol konuşmalarının ardından Bilal Erdoğan Türkiye Geneli sınavda üçüncü olan Yusuf Kağan Kaymaz'a, ikinci olan Ammar Alkurdu'ya, birinci olan Yusuf Aydın'a hediye ve plaket takdim etti. Günün anısına Genç Hayrat Başkanı Kürşat Karaca, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'a Celî Sülüs ile yazılmış 'Üzülme, şüphesiz ki Allah bizimle beraberdir! Tevbe Sûresi 40' yazılı eseri hediye etti. Programa katılan diğer protokol heyeti de öğrencilere hediyelerini takdim etti.

"OSMANLICA OKUMANIN GENÇLERİMİZ TARAFINDAN ÖĞRENİLMESİ BİZE DOĞAL GELİYOR"

İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Osmanlı Türkçesi veya Osmanlıca okumanın gençler tarafından öğrenilmesinin normal geldiğini belirterek "Ama daha yakın zamanlarda, daha 10,15 sene önce Türkiye'de bunlar büyük tabuydu. Birisi kalkıp 'eski harflerle yazılan metinleri ben okuyamıyorum, okumak istiyorum, bununla ilgili bir eğitim alayım' dese, bu bir sorun teşkil ediyordu. Bununla ilgili birileri hemen itirazlarını seslendiriyorlardı ama şimdi normalleşti." dedi ve şöyle devam etti:

Bu bizim kendi dilimiz, kendi metinlerimiz, kendi geçmişimiz, kendi tarihimiz. Bizim ülkemizde işte bırakın Osmanlı Türkçesini; Arapça mesela değil mi? Arapça Farsça öğrendiğiniz zaman, aynı zamanda kelime hazineniz de güçlenmiş oluyor. Ama Osmanlı Türkçesini öğrendiğiniz zaman, eski metinlere birazcık vukufiyet geliştirebildiğiniz zaman kelime hazinesi hem Arapça'dan gelen kelimelerle hem Farsça'dan kelimelerle birlikte ne yapıyor? Birdenbire zenginleşmiş oluyor. Kelime hazinesi zengin olan bir öğrenci ondan sonra gidip yabancı dilleri öğrenmeye çalıştığı zaman o dilleri de daha yüksek bir kelime hazinesiyle öğrenmiş oluyor. Dolayısıyla ben bu çalışmanın; bu bir kere gençlerimizin kelime dağarcığının, hazinesinin güçlenmesinde, geçmişiyle olan bağlarının güçlenmesinde çok önemli vazife ifa ettiğini düşünüyorum.