Başkan Erdoğan'dan talimat! Yerel yönetimlerde büyük dönüşüm
Yerel yönetimlerde hizmet standardını yükseltmek ve kamu kaynaklarının daha etkin, şeffaf kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren AK Parti, belediyecilikte kapsamlı bir reform için düğmeye bastı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında ele alınan belediye reformu taslağı, yeni dönemin yol haritasını ortaya koydu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce işaret ettiği "belediyelerin millet adına kullandıkları kaynakların denetimi" mesajı doğrultusunda hazırlanan reform taslağında şeffaflık ön planda tutuluyor.
Sabah'ın haberine göre AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın MYK'da sunduğu çalışmaya göre, belediye başkanları görev süreleri boyunca edindikleri mal varlıklarını açıklayacak. Belediyelere ait ihale bilgileri, sözleşme sayıları ve harcama kalemleri her ay düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Taslakta, belediye başkanlarının akrabalarını göreve getirmesine yönelik uygulamalar da mercek altına alınıyor. Hizmet odaklı ve verimli belediyeciliğin sistemin zorunlu bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor.
SGK BORÇLARINA YENİ FORMÜL
Borç yükü giderek artan belediyelerin SGK borçlarının düzenli şekilde tahsil edilmesine yönelik farklı formüller de reform paketinde yer alıyor. Böylece belediyelerin mali disiplininin güçlendirilmesi ve kamu zararının önüne geçilmesi amaçlanıyor.