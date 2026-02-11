CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan talimat! Yerel yönetimlerde büyük dönüşüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yerel yönetimlerde hizmet standardını yükseltmek ve kamu kaynaklarının daha etkin, şeffaf kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren AK Parti, belediyecilikte kapsamlı bir reform için düğmeye bastı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında ele alınan belediye reformu taslağı, yeni dönemin yol haritasını ortaya koydu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce işaret ettiği "belediyelerin millet adına kullandıkları kaynakların denetimi" mesajı doğrultusunda hazırlanan reform taslağında şeffaflık ön planda tutuluyor.

Sabah'ın haberine göre AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın MYK'da sunduğu çalışmaya göre, belediye başkanları görev süreleri boyunca edindikleri mal varlıklarını açıklayacak. Belediyelere ait ihale bilgileri, sözleşme sayıları ve harcama kalemleri her ay düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Taslakta, belediye başkanlarının akrabalarını göreve getirmesine yönelik uygulamalar da mercek altına alınıyor. Hizmet odaklı ve verimli belediyeciliğin sistemin zorunlu bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor.

SGK BORÇLARINA YENİ FORMÜL

Borç yükü giderek artan belediyelerin SGK borçlarının düzenli şekilde tahsil edilmesine yönelik farklı formüller de reform paketinde yer alıyor. Böylece belediyelerin mali disiplininin güçlendirilmesi ve kamu zararının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

BELEDİYELERİN GÖREVLERİNİ MİLLETE ANLATMAMIZ LAZIM

Başkan Erdoğan, toplantıda muhalefet belediyelerinin hizmet üretme noktasındaki yetersizliklerine dikkat çekti. Su yönetiminin belediyelerin asli görevi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Su konusunda 'Devlet Su İşleri (DSİ) çalışsın' diyorlar. Biz çalışırız, suyu getiririz ama bunun onların görevi olduğunu millete anlatmamız lazım. Su; medeniyetin, üretimin, enerjinin ve yaşamın kaynağıdır. Su yönetimi tecrübe ve vizyon ister" ifadelerini kullandı.

180 KİLOMETRE MESAFEDEN İSTANBUL'A SUYU BİZ GETİRDİK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine de atıfta bulunan Erdoğan, "Ben belediye başkanlığından geliyorum. Istranca Dağları'ndan 180 kilometre mesafeden İstanbul'a suyu biz getirdik. Belediyeyi CHP zihniyetinden devralmıştık. CHP'li belediyeler ellerindeki suyu millete ulaştıramıyor. Vatandaşlarımız bidonlarla tanker kuyruklarında su bekliyor. Aramızdaki fark bu" dedi.

SAHAYA İNİN

Toplantıda ramazana ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, teşkilatlara "Herkes sahaya insin. Seferberlik duygusuyla milletimizin yanında yer alın. AK Parti milletin umududur. Cumhur İttifakı siyasetin merkezidir" talimatını verdi.

DEPREMZEDELERE "İLK EVİM, İLK İFTARIM"

Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise ramazanda deprem bölgesine özel programlar yapılacağını açıkladı. "İlk evim, ilk iftarım" programı kapsamında yeni evlerine kavuşan depremzede ailelerle iftarlar düzenlenecek. Milletvekilleri 5, milletvekili olmayan teşkilat mensupları ise 10 iftara katılarak Ramazan boyunca vatandaşla birebir temas kuracak.

