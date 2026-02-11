Başkan Erdoğan'dan talimat! Yerel yönetimlerde büyük dönüşüm

Başkan Recep Tayyip Erdoğan

Sabah'ın haberine göre AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın MYK'da sunduğu çalışmaya göre, belediye başkanları görev süreleri boyunca edindikleri mal varlıklarını açıklayacak. Belediyelere ait ihale bilgileri, sözleşme sayıları ve harcama kalemleri her ay düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Taslakta, belediye başkanlarının akrabalarını göreve getirmesine yönelik uygulamalar da mercek altına alınıyor. Hizmet odaklı ve verimli belediyeciliğin sistemin zorunlu bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor.