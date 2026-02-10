Türkiye dünyanın yeni soluğu olacak! Bilal Erdoğan'dan dünya siyasetine "ahlak" vurgusu

İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye'nin Uluslararası Eğitim Vizyonu" panelinde konuşan Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Türkiye'nin küresel eğitimdeki yükselişine ve dünya barışına sunduğu katkılara dair çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye'nin sadece bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda mazlum coğrafyaların ve dünyanın beklediği yeni bir paradigma merkezi olduğunu vurguladı.

SİYASETİN TEK LİMANI AHLAKTIR

Panelde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı adayı olduğu dönemdeki "Siyasetin tek limanı ahlaktır" sözünü hatırlatan Bilal Erdoğan, bu ilkenin bugün Türk dış politikasında ne kadar egemen ve güçlü bir şekilde yer bulduğunu gördüklerini belirtti. Türkiye'nin son 30 yılda katettiği mesafeyi ekonomik verilerle ortaya koyan Erdoğan, "Bugünün Türkiye'sinde milli gelir 1,6 trilyon dolara yaklaştı. Kişi başına milli gelir ise 17 bin doları aştı. Dünyada 85 milyonun üzerinde nüfusu ve 15 bin doların üzerinde milli geliri olan sadece üç ülke var; bunlar ABD, Japonya ve Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.