Türkiye dünyanın yeni soluğu olacak! Bilal Erdoğan'dan dünya siyasetine "ahlak" vurgusu
İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, “Türkiye’nin Uluslararası Eğitim Vizyonu” başlıklı panelde önemli açıklamalarda bulundu. “Siyasetin tek limanı ahlaktır” vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye’nin 350 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirterek, ülkenin dünyada önemli eğitim merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.
İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye'nin Uluslararası Eğitim Vizyonu" panelinde konuşan Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Türkiye'nin küresel eğitimdeki yükselişine ve dünya barışına sunduğu katkılara dair çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye'nin sadece bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda mazlum coğrafyaların ve dünyanın beklediği yeni bir paradigma merkezi olduğunu vurguladı.
SİYASETİN TEK LİMANI AHLAKTIR
Panelde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı adayı olduğu dönemdeki "Siyasetin tek limanı ahlaktır" sözünü hatırlatan Bilal Erdoğan, bu ilkenin bugün Türk dış politikasında ne kadar egemen ve güçlü bir şekilde yer bulduğunu gördüklerini belirtti. Türkiye'nin son 30 yılda katettiği mesafeyi ekonomik verilerle ortaya koyan Erdoğan, "Bugünün Türkiye'sinde milli gelir 1,6 trilyon dolara yaklaştı. Kişi başına milli gelir ise 17 bin doları aştı. Dünyada 85 milyonun üzerinde nüfusu ve 15 bin doların üzerinde milli geliri olan sadece üç ülke var; bunlar ABD, Japonya ve Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
BATI DÜNYANIN SANCILARINI GÖRMEZDEN GELİYOR
Dünyadaki savaşlar, çatışmalar ve adaletsizlikler karşısında Batı medeniyetinin sessiz kaldığını ifade eden Bilal Erdoğan, "Artık sistemin egemen gücü olarak gördüğümüz Batı medeniyeti bu sorunlarla ilgilenmiyor, sorunları gündemine dahi almıyor. Türkiye, dünyanın bu sancılarıyla başa çıkmak için fikri üretim yapan, farklı bir paradigma ortaya koyan bir ülkedir" sözleriyle aktardı. Türkiye'nin sahip olduğu eğitim seviyesi ve ilham verici yapısıyla dünyanın önemli eğitim adreslerinden biri haline geldiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin dünyanın ihtiyaç duyduğu o yeni soluğu verebilecek bir ülke olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER GÖNÜLLÜ ELÇİMİZ
Türkiye'nin yaklaşık 350 bin uluslararası öğrenciye kapılarını açtığını belirten Bilal Erdoğan, bu öğrencilerin birer kültür elçisi olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin bu çalışmaları maddi bir kazanç kapısı olarak görmediğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye bu uluslararası öğrencileri ağırlama işini veya Türkiye Burslarını bir ticari gelir kaynağı olduğu için yapmıyor. Misafir öğrencilerimizin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'yi doğru tanıtan birer birey olmaları bizim için çok kritik, bu ülkemiz için büyük bir kazançtır" ifadelerini kullandı.