Sosyal medyadan zehir satan torbacılara operasyon!

İstanbul genelinde 5 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda mesajlaşma programları ve sosyal medya paylaşım platformunda uçtan uca şifreli gruplar kurarak, bu gruplar üzerinden güvene dayalı kurye sistemi ağıyla ya da bireysel olarak uyuşturucu satıldığının belirlendiği aktaran Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ortak çalışmalarda, özel ve gizli üyelik sistemiyle oluşturulan gruplardan paylaşılan mesajlaşmalara ulaşılması üzerine bu mecralarda "yönetici", "moderatör" olarak faaliyet gösteren şüphelilerin tespit edildiğini kaydetti.

(foto: NSosyal)

Şüphelilerin farklı kanal veya gruplar üzerinden de aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu ticareti yaptıklarının tespit edilmesi üzerine İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş'ta bu sabah eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendiği bilgisini veren Yerlikaya, "Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir. Bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

REFERANSLA GİRİLEN ZEHİR GRUPLARI

Operasyonun detaylarını canlı yayında paylaşan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgiler, uyuşturucuyla mücadelede ne kadar sinsi yöntemlerle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Zehir tacirleri WhatsApp üzerinde sadece özel kişilerin katılabildiği gruplar oluşturmuş ve bu gruplara giriş için mutlaka bir referans gerekiyor." sözleriyle illegal ağın işleyişini anlattı. Şebekenin profesyonel bir pazar analizi yaptığını belirten Almaçayır, "Nüfus yoğunluğuna göre bölge tespiti yapıp, arz-talep dengesine kadar en ince ayrıntıyı düşünerek bu zehir ticaretini yürütmüşler." ifadelerini kullandı.

ŞİFRELİ MESAJLAR VE SİBER TAKİP

Zehir tacirlerinin kimliklerini gizlemek için her yolu denediğini vurgulayan Ramazan Almaçayır, "Sadece telefon numaraları üzerinden değil, sosyal medyadaki tüm sohbet odalarını kullanıyorlar. Polise yakalanmamak için uçtan uca şifrelenmiş mesajlarla ticaret yapıyorlar ama siber devriye ekiplerimiz her an enselerinde. İstanbul merkezli 14 ilde yapılan operasyonla 305 şüphelinin yakalanması bu takibin bir sonucudur." dedi. Operasyon görüntülerindeki detaylara dikkat çeken Almaçayır, "Emniyet birimlerimiz sanal devriye ile gençlerimizi zehirlemeye çalışanların peşini bırakmıyor." sözleriyle mücadelenin kararlılığını vurguladı.

"RAHATLATICI" YALANIYLA GENÇLERİ HEDEF ALIYORLAR

Sosyal medyadaki uyuşturucu güzellemesine karşı uyarılarda bulunan Ramazan Almaçayır, "Zehir tacirleri uyuşturucuyu sanki masum bir içecekmiş ya da rahatlatıcı, dinlendirici bir maddeymiş gibi pazarlayarak çocukların karşısına çıkarıyorlar. Özellikle sosyal medya fenomenleri üzerinden yaratılan 'zengin ve renkli hayat' algısı, gençleri bu bataklığa çekmek için birer vitrin olarak kullanılıyor." ifadelerini kullandı. Bu zehirli dünyanın sonunun her zaman hüsran olduğunu hatırlatan Almaçayır, "İster ekonomik durumu iyi olsun ister olmasın, bu belaya bulaşan herkes hem fiziksel hem de hukuki olarak büyük bir çöküş yaşıyor." dedi.