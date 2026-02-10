Kabine'de görev değişimi! Adalet Bakanı Akın Gürlek İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu

İçişleri Bakanlığı'na ise Mustafa Çiftçi getirildi.

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni İçişleri Bakanı Çiftçi'yi tebrik etti. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.

Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun"

YENİ ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Hukuk fakültesinden mezun olan Akın Gürlek, meslek hayatına hâkim olarak başladı. Türkiye'nin farklı illerinde ceza mahkemelerinde görev yapan Gürlek, ilerleyen süreçte Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinde bulundu.

Yargı kariyeri kapsamında Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Gürlek, burada başkanlık görevini de yürüttü. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürlek, Türkiye'nin en büyük adliyesinde başsavcı olarak görev yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunduğu süre boyunca; terör, organize suçlar, mali suçlar ve kamuoyunu ilgilendiren soruşturmalara ilişkin adli süreçler başsavcılık makamı tarafından yürütüldü. Son dönemde gündeme damga vuran, İBB'deki yolsuzluklara yönelik operasyonlar ve ünlülere uyuşturucu operasyonuyla tanınıyor. Akın Gürlek evli ve çocuk sahibidir.