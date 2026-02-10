Külliye'de Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan-DEM görüşmesi bugün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" kapsamında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde DEM Parti heyetini kabul edecek. Pervin Buldan ve Mithat Sancar’dan oluşan heyetle yapılacak görüşmede, süreç ve atılacak adımlar en ince ayrıntısına kadar masaya yatırılacak. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan son detayları aktardı.

Başkan Erdoğan bugün saat 14.00'te DEM heyetini Beştepe'de kabul edecek. Kritik görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ve son gelişmeler ele alınacak.



Siyaset gündemini hareketlendiren görüşmenin detaylarını aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 14.00'te Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyetini Külliye'de kabul edecek" ifadelerini kullandı. Yeşiltaş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bugüne dek atılan adımların ve bundan sonra atılması muhtemel hamlelerin tüm detaylarıyla bu zirvede değerlendirileceğini belirtti.

GRUP TOPLANTISI SONRASI HAREKETLİ SAATLER

Görüşme öncesinde TBMM'de de önemli bir gündem olduğunu hatırlatan İlter Yeşiltaş, "Çarşamba günü saat 12.00'de AK Parti'nin grup toplantısı var ve Başkan Erdoğan'ın burada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çok kritik mesajlar vermesi bekleniyor" sözleriyle sürecin şifrelerini paylaştı. Bu önemli konuşmanın hemen ardından Erdoğan'ın Külliye'ye geçerek heyeti kabul edeceği bildirildi.

YASAL DÜZENLEMELER MASADA

Zirvenin en önemli başlıklarından birini ise hukuksal çerçeve oluşturuyor. Süreçle ilgili hazırlanan raporlara değinen Yeşiltaş, "TBMM Süreç Komisyonu'nda ortak raporla ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi; hangi yasal düzenlemelerin yapılacağı bu görüşmede netleşecek" bilgisini aktardı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN KIRMIZI ÇİZGİLERİ

Görüşmede Türkiye'nin güvenlik şartlarının da ön planda olacağına dikkat çekildi. Cumhur İttifakı'nın bu konudaki net tavrını vurgulayan Yeşiltaş, "Suriye'de SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu, PKK'nın tüm unsurlarıyla silah bırakması ve bu durumun MİT ile TSK tarafından tespiti en hayati şartlar olarak masada duruyor" ifadelerini kullanarak, somut gelişmelerin ardından gözlerin yasal sürece çevrildiğini bildirdi.