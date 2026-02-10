Başkan Erdoğan'dan Kırgız kabulü! Meclis Başkanı Uulu ile görüştü

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu'yu kabul etti.

Fotoğraf-AA

Kabulde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Kırgızistan Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu ile Ankara'da bir araya geldi.