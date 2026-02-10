Başkan Erdoğan'dan Kırgız kabulü! Meclis Başkanı Uulu ile görüştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu'yu kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Kırgızistan Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu ile Ankara'da bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.