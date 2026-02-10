Bakırköy'de İBB'ye ait zabıta aracı denize uçtu: Sürücü kurtarıldı

Bakırköy sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta aracı denize düştü. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada sürücü, aracın kontrolünü kaybederek denize yuvarlandı. Denize uçan zabıta aracından sürücü sağ olarak kurtulurken çevredekiler büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.