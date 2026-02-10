Bakan Fidan'dan önemli kabuller: Katar ve Kırgız yetkililer ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, peş peş kabuller gerçekleştirdi. Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ile bir araya gelen Bakan Fidan, Kırgızistan Jogorku Keneşi (Parlamento) Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile de görüştü.
Bakan Fidan, Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khulaifi'yi Ankara'da kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi'yi kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre Fidan, Katarlı devlet bakanı Khulaifi ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakan Fidan Kırgızistan Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.