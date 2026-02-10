Bakan Fidan'dan önemli kabuller: Katar ve Kırgız yetkililer ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, peş peş kabuller gerçekleştirdi. Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ile bir araya gelen Bakan Fidan, Kırgızistan Jogorku Keneşi (Parlamento) Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile de görüştü.