Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında iddianame kabul edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hazırlanan rüşvet ve yolsuzluk iddianamesi kabul edildi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce onaylanan iddianame kapsamında davanın ilk duruşması 16 Mart tarihinde başlayacak.

5 Temmuz 2025'te tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ında aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında 702 sayfalık iddianame düzenlendi.

İddianamede, icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlamalarına yer verildi. Bu aşamada tespit edilen 26 eylem yönünden hukuki değerlendirme yapıldığı belirtildi. Muhittin Böcek'in icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması; Mustafa Gökhan Böcek'in yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap, nüfuz ticareti ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 16 Mart'ta yapılacağı bildirildi.