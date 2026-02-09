CANLI YAYIN

TÜİK 2026 nüfus raporu: En kalabalık il, en genç şehir belli oldu! İl il güncel liste

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi olurken, kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye nüfusu, 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168'e ulaştı. Toplam nüfusun 43 milyon 59 bin 434'ünü erkekler, 43 milyon 32 bin 734'ünü ise kadınlar oluşturdu. Böylece nüfusun yüzde 50,02'si erkek, yüzde 49,98'i kadın olarak kaydedildi.

TÜRKİYE'DE KADIN NÜFUSU DAHA YÜKSEK

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,3'ünü erkekler, yüzde 50,7'sini kadınlar oluşturdu.

TÜRKİYE NÜFUSU ARTIYOR! TÜİK 2025 VERİLERİNİ AÇIKLADI

NÜFUS ARTIŞ HIZI YÜKSELDİ

2024 yılında binde 3,4 olan yıllık nüfus artış hızı, 2025 yılında binde 5 seviyesine çıktı.

KENTLEŞME ORANI ARTMAYA DEVAM ETTİ

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı 2024'te yüzde 93,4 iken 2025'te yüzde 93,6'ya yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e geriledi.

Yeni sınıflandırmaya göre nüfusun yüzde 67,5'i yoğun kent, yüzde 15,8'i orta yoğun kent ve yüzde 16,8'i kır yerleşimlerinde yaşıyor.

33 İLİN NÜFUSU AZALDI

2024 yılında 40 ilin nüfusu azalırken, 2025 yılında nüfusu azalan il sayısı 33 oldu.

EN KALABALIK İL İSTANBUL OLMAYA DEVAM ETTİ

📌İstanbul'un nüfusu 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53'e ulaştı.

İstanbul'u sırasıyla şu iller izledi:

📌Ankara: 5 milyon 910 bin 320

📌İzmir: 4 milyon 504 bin 185

📌Bursa: 3 milyon 263 bin 11

📌Antalya: 2 milyon 777 bin 677

EN AZ NÜFUSA SAHİP İL BAYBURT OLDU

📌Türkiye'de en az nüfusa sahip il 82 bin 836 kişi ile Bayburt oldu.

Bayburt'u şu iller takip etti:

📌Tunceli: 85 bin 83

📌Ardahan: 90 bin 392

📌Gümüşhane: 138 bin 807

📌Kilis: 157 bin 363

İLK KEZ BİR İLÇENİN NÜFUSU 1 MİLYONU AŞTI

📌İstanbul Esenyurt ilçesi 1 milyon 3 bin 905 kişi ile Türkiye'de nüfusu 1 milyonu geçen ilk ilçe oldu.

Esenyurt'u şu ilçeler izledi:

📌Gaziantep Şahinbey: 957 bin 792

📌Ankara Çankaya: 952 bin 198

📌Ankara Keçiören: 931 bin 722

📌Gaziantep Şehitkamil: 905 bin 880

NÜFUSUN YAŞ YAPISINDA DEĞİŞİM SÜRÜYOR

2007 ve 2025 nüfus piramitleri karşılaştırıldığında doğurganlık ve ölümlülük hızındaki düşüşe bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

Ortanca Yaş 34,9'a Yükseldi

Türkiye'de ortanca yaş 2024'te 34,4 iken 2025'te 34,9 oldu.

Erkeklerde: 34,2

Kadınlarda: 35,7

ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK İLLER

Ortanca yaşı en yüksek il 44 ile Sinop oldu.

📌Sinop'u Giresun (43,5) ve Kastamonu (43,3) izledi.

Ortanca yaşı en düşük il ise 21,8 ile Şanlıurfa oldu.

📌Şanlıurfa'yı Şırnak (23,3) ve Siirt (25) takip etti.

📌Kadın ve erkek ortanca yaşında da en yüksek değer Sinop'ta ölçüldü.

MEDENİ DURUM DAĞILIMINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

2009 ve 2025 verileri karşılaştırıldığında, hiç evlenmeyenlerin oranının erkeklerde daha yüksek olduğu görüldü. Kadınlarda ise eşi vefat eden ve boşananların oranı erkeklere göre daha yüksek oldu. Evli nüfus oranı her iki cinsiyette de benzer seviyelerde kaldı.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUSUN PAYI ARTTI

📌15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı 2007'de yüzde 66,5 iken 2025'te yüzde 68,5'e çıktı.

📌0-14 yaş grubu: yüzde 20,4'e geriledi

📌65 yaş ve üzeri: yüzde 11,1'e yükseldi

YAŞ BAĞIMLILIK ORANINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Toplam yaş bağımlılık oranı 2024'te yüzde 46,1 iken 2025'te yüzde 46 oldu.

📌Çocuk bağımlılık oranı: yüzde 29,7

📌Yaşlı bağımlılık oranı: yüzde 16,2

2025 yılında çalışma çağındaki her 100 kişi, ortalama 29,7 çocuğa ve 16,2 yaşlıya bakıyor.

NÜFUS YOĞUNLUĞU: İSTANBUL ZİRVEDE

Türkiye genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı 112 olarak hesaplandı.

En yoğun il:

📌İstanbul: 2 bin 943 kişi/km²

Sonraki iller:

📌Kocaeli: 633 kişi/km²

📌Yalova: 395 kişi/km²

En düşük yoğunluk ise Tunceli'de kilometrekareye 11 kişi olarak ölçüldü. Ardahan 19 kişi, Erzincan ve Gümüşhane ise 21 kişi ile Tunceli'yi takip etti. Türkiye'nin yüzölçümü en büyük ili Konya'da ise nüfus yoğunluğu 59 kişi/km² olarak kaydedildi.

