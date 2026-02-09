TÜİK 2026 nüfus raporu: En kalabalık il, en genç şehir belli oldu! İl il güncel liste
Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi olurken, kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye nüfusu, 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168'e ulaştı. Toplam nüfusun 43 milyon 59 bin 434'ünü erkekler, 43 milyon 32 bin 734'ünü ise kadınlar oluşturdu. Böylece nüfusun yüzde 50,02'si erkek, yüzde 49,98'i kadın olarak kaydedildi.
TÜRKİYE'DE KADIN NÜFUSU DAHA YÜKSEK
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,3'ünü erkekler, yüzde 50,7'sini kadınlar oluşturdu.
NÜFUS ARTIŞ HIZI YÜKSELDİ
2024 yılında binde 3,4 olan yıllık nüfus artış hızı, 2025 yılında binde 5 seviyesine çıktı.
KENTLEŞME ORANI ARTMAYA DEVAM ETTİ
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı 2024'te yüzde 93,4 iken 2025'te yüzde 93,6'ya yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e geriledi.
Yeni sınıflandırmaya göre nüfusun yüzde 67,5'i yoğun kent, yüzde 15,8'i orta yoğun kent ve yüzde 16,8'i kır yerleşimlerinde yaşıyor.
33 İLİN NÜFUSU AZALDI
2024 yılında 40 ilin nüfusu azalırken, 2025 yılında nüfusu azalan il sayısı 33 oldu.
EN KALABALIK İL İSTANBUL OLMAYA DEVAM ETTİ
📌İstanbul'un nüfusu 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53'e ulaştı.
İstanbul'u sırasıyla şu iller izledi:
📌Ankara: 5 milyon 910 bin 320
📌İzmir: 4 milyon 504 bin 185
📌Bursa: 3 milyon 263 bin 11
📌Antalya: 2 milyon 777 bin 677
EN AZ NÜFUSA SAHİP İL BAYBURT OLDU
📌Türkiye'de en az nüfusa sahip il 82 bin 836 kişi ile Bayburt oldu.
Bayburt'u şu iller takip etti:
📌Tunceli: 85 bin 83
📌Ardahan: 90 bin 392
📌Gümüşhane: 138 bin 807
📌Kilis: 157 bin 363