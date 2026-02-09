TÜİK 2026 nüfus raporu: En kalabalık il, en genç şehir belli oldu! İl il güncel liste

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye nüfusu, 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168'e ulaştı. Toplam nüfusun 43 milyon 59 bin 434'ünü erkekler, 43 milyon 32 bin 734'ünü ise kadınlar oluşturdu. Böylece nüfusun yüzde 50,02'si erkek, yüzde 49,98'i kadın olarak kaydedildi.

Türkiye nüfusu 2025 verilerine göre artışını sürdürerek 86 milyonun üzerine çıktı. (Kaynak: A Haber Foto Arşiv)

TÜRKİYE'DE KADIN NÜFUSU DAHA YÜKSEK

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,3'ünü erkekler, yüzde 50,7'sini kadınlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI YÜKSELDİ

2024 yılında binde 3,4 olan yıllık nüfus artış hızı, 2025 yılında binde 5 seviyesine çıktı.