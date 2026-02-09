ELAZIĞ HALKI YAKA SİLKTİ



Sabah'ın haberine göre; Elazığ halkı ve eğitim camiası ise dört yıllık gecikmenin yarattığı hayal kırıklığını dile getiriyor. Öğrencilerin kaliteli bir eğitim ortamına kavuşmasının önündeki engelin bir an önce kalkması beklenirken, yeni başlayan çalışmaların bu kez zamanında tamamlanıp tamamlanmayacağı ise bölgedeki en büyük soru işareti olarak konuşuluyor.

3 YILDA CAMİYİ 4 YILDA OKULU BİTİREMEDİ

Antakya'da tarihi Ulu Cami'nin restorasyonu için söz verip 3 yılda yapamayan CHP'li belediyelerin Elazığ'da da yapımını üstlendiği bir okul 4 yıldır tamamlanamadı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar gören Atatürk Lisesi'nin yeniden inşası için başlatılan proje, aradan geçen dört yıla rağmen bir türlü tamamlanamadı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkan Tunç Soyer döneminde dayanışma amacıyla üstlendiği 32 derslikli okulun inşaatı, arka arkaya yaşanan sorunlar nedeniyle sekteye uğradı. İnşaat, ilk olarak 2020 yılında 62 milyon TL'ye ihale edildi. Ancak yüklenici firmanın "Hak ediş ödemeleri yapılmadı"gerekçesiyle işi durdurması ve belediyenin sözleşmeyi feshetmesiyle proje ilk kez sekteye uğradı.