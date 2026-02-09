CANLI YAYIN

CHP'nin deprem enkazı! 3 yılda camiyi 4 yılda okulu bitiremedi

Elazığ'da 2020 depreminin yaraları devlet eliyle sarılırken, inşaatını üstlenen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bölge halkını hüsrana uğrattı. Aradan geçen 4 yıla rağmen öğrencilerin eğitim yuvası bir türlü yükselmedi. Ödenek krizleri, feshedilen sözleşmeler ve bitmek bilmeyen 'titizlik' bahaneleriyle Atatürk Lisesi adeta kaderine terk edildi; vaatler havada kaldı, icraat ise yine sınıfta kaldı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar gören Atatürk Lisesi'nin yeniden inşası için başlatılan proje, aradan geçen dört yıla rağmen bir türlü tamamlanamadı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkan Tunç Soyer döneminde dayanışma amacıyla üstlendiği 32 derslikli okulun inşaatı, arka arkaya yaşanan sorunlar nedeniyle sekteye uğradı.

İnşaat, ilk olarak 2020 yılında 62 milyon TL'ye ihale edildi. Ancak yüklenici firmanın "Hak ediş ödemeleri yapılmadı" gerekçesiyle işi durdurması ve belediyenin sözleşmeyi feshetmesiyle proje ilk kez sekteye uğradı.

GECİKMEYE BAHANE TİTİZLİK

2024 Şubat'ında yapılan yeni ihaleyi alan firmanın ise teminat yetersizliği nedeniyle elenmesi, çözüm umutlarını bir kez daha erteledi.

Bu süreçte, okulun yarım kalan iskeleti, depremzede öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılayamamanın sembolü haline geldi.

Son olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON tarafından yapılan üçüncü ihale sonucu, 141 milyon TL bedelle yeni bir firma belirlendi.

Sözleşme imzalanarak şantiyenin yeniden faaliyete geçtiği ve inşaatın 360 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaşanan gecikmeler için "Kamu kaynaklarının korunması amacıyla sürecin titizlikle yürütülmesi" gerekçesini öne sürerken, "Bu okul İzmir'in Elazığ'a vicdan borcudur" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın konuya özel önem verdiği ve süreci hızlandırmak için talimatlar verdiği belirtildi. Ancak bu açıklamalara rağmen hiçbir çalışma başlatılmadı.

ELAZIĞ HALKI YAKA SİLKTİ

Sabah'ın haberine göre; Elazığ halkı ve eğitim camiası ise dört yıllık gecikmenin yarattığı hayal kırıklığını dile getiriyor. Öğrencilerin kaliteli bir eğitim ortamına kavuşmasının önündeki engelin bir an önce kalkması beklenirken, yeni başlayan çalışmaların bu kez zamanında tamamlanıp tamamlanmayacağı ise bölgedeki en büyük soru işareti olarak konuşuluyor.

3 YILDA CAMİYİ 4 YILDA OKULU BİTİREMEDİ

Antakya'da tarihi Ulu Cami'nin restorasyonu için söz verip 3 yılda yapamayan CHP'li belediyelerin Elazığ'da da yapımını üstlendiği bir okul 4 yıldır tamamlanamadı.

