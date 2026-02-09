CHP'nin deprem enkazı! 3 yılda camiyi 4 yılda okulu bitiremedi
Elazığ'da 2020 depreminin yaraları devlet eliyle sarılırken, inşaatını üstlenen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bölge halkını hüsrana uğrattı. Aradan geçen 4 yıla rağmen öğrencilerin eğitim yuvası bir türlü yükselmedi. Ödenek krizleri, feshedilen sözleşmeler ve bitmek bilmeyen 'titizlik' bahaneleriyle Atatürk Lisesi adeta kaderine terk edildi; vaatler havada kaldı, icraat ise yine sınıfta kaldı.
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar gören Atatürk Lisesi'nin yeniden inşası için başlatılan proje, aradan geçen dört yıla rağmen bir türlü tamamlanamadı.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkan Tunç Soyer döneminde dayanışma amacıyla üstlendiği 32 derslikli okulun inşaatı, arka arkaya yaşanan sorunlar nedeniyle sekteye uğradı.
İnşaat, ilk olarak 2020 yılında 62 milyon TL'ye ihale edildi. Ancak yüklenici firmanın "Hak ediş ödemeleri yapılmadı" gerekçesiyle işi durdurması ve belediyenin sözleşmeyi feshetmesiyle proje ilk kez sekteye uğradı.