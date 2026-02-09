CHP’li Başkan Ömer Günel'den bar açılışında skandal sözler: Allah utandırmasın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerdeki tartışmalı görüntülerinin ardından, bu kez Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in bir bar açılışındaki ifadeleri gündeme oturdu. Parti meclis üyesinin işletme açılışında konuşan Günel’in "Allah utandırmasın" sözleri toplumun genelinden çok sert tepki aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tunceli eski milletvekili Kamer Genç'in mezarında rakı içtiği skandal görüntüler ortaya çıkmasının ardından bir skandal da Aydın Kuşadası'nda yaşandı.

KANDAKİ ALKOL SEVİYESİ ARTACAK

Kuşadası'ndaki yeni AVM'de CHP'li Meclis Üyesi Tibet Özer bar açtı. Açılışa CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP'li Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı. Günel, "Kandaki alkol seviyesi artacak. Allah utandırmasın" dedi.



Günel'in açılış konuşmasında sarf ettiği bu sözler büyük tepki topladı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e tepki gösterdi. Sedat Şahin,"Alkol seviyesinin artmasından sonra nasıl Allah utandırmasın dersin. Nasıl kafa bu" derken, Fenerbahçe'nin militanı isimli kullanıcı"Alay mı ediyor" şeklindeki tepkisini dile getirdi. İbrahim Kurtoğlu, "Bu kafayla daha çok muhalefete kalırsınız diyeceğim de zaten iktidar olmamak için elinizden geleni yapıyorsunuz" dedi.

UTANMA OLMAYINCA



Oğuz, "Allah utandırmamış abicim seni ama haberin yok" derken, Erkan Sunar, "Dilin kemiği yok ama ağır ayarsız söylem olmuş"diye yorumda bulundu. TAKVİM'den Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Karakeçiliyörüğü adlı kullanıcı da, "Utanma olmayınca" yazarak yorum yaptı.