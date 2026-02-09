CANLI YAYIN

Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını aksattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 00.25 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

GEMİLER İÇİN YENİ ROTA OLUŞTURULDU

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

