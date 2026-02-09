Başkan Erdoğan’dan MHP’nin 57. yıl dönümüne özel hediye! Türk bayrağı motifli 57 gül
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), kuruluşunun 57. yılını Ankara’da düzenlenecek özel bir programla kutluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 57. yılına özel partinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye anlamlı bir hediye gönderdi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Şener Çetin aktardı.
Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasi hayatındaki yolculuğunun 57. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Ankara'da bugün düzenlenecek program kapsamında MHP'nin kuruluş yıl dönümüne özel "Şan'la Şeref'le 57. Yıl" temalı bir toplantı gerçekleştirdi.
A Haber canlı yayınında ayrıntıları aktaran muhabir Şener Çetin, MHP açısından bugünün "önemli ve anlamlı" bir gün olduğuna dikkat çekti.
A HABER MUHABİRİ ŞENER ÇETİN DUYURDU: PROGRAM SAAT 13.00'TE ATO'DA
Şener Çetin'in aktardığı bilgilere göre kutlama programı, ATO Kongre Merkezi'nde saat 13.00'te başladı.
Çetin, toplantının MHP için büyük anlam taşıdığını vurgulayarak, partinin "Şan'la Şeref'le" diyerek 57. yılını kutladığını ifade etti.
MHP'NİN KURULUŞ TARİHİ: 9 ŞUBAT 1969
Şener Çetin, MHP'nin kuruluş sürecine ilişkin tarihsel detayları da canlı yayında paylaştı.
Buna göre Milliyetçi Hareket Partisi, Başbuğ Alparslan Türkeş liderliğinde 9 Şubat 1969 tarihinde gerçekleştirilen kurultayda, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adının Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirilmesiyle kuruldu.
Kurultayın hemen ardından yapılan Genel İdare Kurulu toplantısında ise partinin ambleminin üç hilal olarak kararlaştırıldığı aktarıldı.
Çetin, MHP'nin 1969'dan bu yana Türk siyasi hayatında önemli noktalarda yer aldığını da ifade etti.
"15 TEMMUZ SONRASI VERİLEN MESAJLAR DİKKAT ÇEKİCİYDİ"
Şener Çetin'in açıklamalarında MHP'nin son yıllarda üstlendiği rol de öne çıktı.
Çetin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası verdiği mesajların dikkat çektiğini belirterek, bu süreçten sonra siyasi tabloda yeni bir dönemin başladığını vurguladı.
CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU: AK PARTİ VE MHP EL ELE YOLUNA DEVAM EDİYOR
Çetin, darbe girişimi sonrası süreçte Cumhur İttifakı'nın şekillendiğini ve AK Parti ile MHP'nin güçlü bir birliktelik ortaya koyduğunu dile getirdi.
A Haber Muhabiri, "Bu darbe girişimi sonrasında Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi el ele vererek güçlü bir şekilde yoluna devam etti" ifadelerini kullandı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" ÇIKIŞI: ÖNEMLİ MESAFE ALINDI
Şener Çetin'in aktardığı bir diğer önemli başlık ise MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çıkışı oldu.
Çetin, bu çıkışın da önemli olduğuna dikkat çekerek, söz konusu hedef doğrultusunda "önemli mesafe alındığını" söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 57. YILA ANLAMLI HEDİYE: TÜRK BAYRAĞI MOTİFLİ 57 KIRMIZI GÜL
Kutlamalara damga vuran bir diğer gelişme ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
Şener Çetin'in canlı yayında verdiği bilgilere göre Başkan Erdoğan, MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümüne özel olarak tebrik çiçeği gönderdi.
Gönderilen çiçeğin taşıdığı sembolik anlam ise dikkat çekti.