Suç örgütlerine ve zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.Bakan Yerlikaya kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan yurt dışındaki 6 suçlunun yakalandığını duyurdu.

Türkiye'nin yürüttüğü kararlı operasyonlar meyvesini vermeye devam ediyor. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, aralarında Kırmızı Bültenle arananların da bulunduğu 16 firari suçlu; Almanya'dan Gürcistan'a kadar 6 farklı ülkeden Türkiye'ye iade edildi.

BODRUM'DAKİ VAHŞİ CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Haberin en sarsıcı detayı Almanya'dan geldi. Bodrum'da eski eşi Rus I. D. ve 15 yaşındaki kızı D. D.'yi canice katledip sarp araziye atan Litvanya uyruklu A. K., Alman makamlarıyla yapılan iş birliği sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

6 ÜLKEDEN FİRARİ AVI: OPERASYONUN DETAYLARI

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonun kapsama alanı Avrupa'dan Kafkaslar'a kadar geniş bir coğrafyayı kapsadı. En çok iadenin yapıldığı ülke olan Gürcistan'dan, aralarında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan aranan A.S., kasten öldürme şüphelileri S.G. ve Ö.Y. ile hırsızlık ve tehdit suçlarına karışan 3 farklı isim daha uçakla Türkiye'ye gönderildi. Almanya ayağında ise Bodrum'daki çifte cinayetin zanlısı A.K.'nin yanı sıra uyuşturucu taciri İ.A., hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan M.D. ve banka dolandırıcısı B.G. yakalanarak adalete teslim edildi.

Sınır ötesi takibi sürdüren ekipler, Karadağ'da uluslararası uyuşturucu şebekesi üyesi M.M. ve suç örgütü üyesi G.A.'yı kıskıvrak yakalarken; Yunanistan'dan kasten öldürmeye teşebbüs suçlusu S.Ö., Azerbaycan'dan cinayet zanlısı N.U. ve Kuzey Makedonya'dan dolandırıcılık firarisi M.S.E.'nin Türkiye'ye iadelerini sağladı. Farklı suç dosyalarından aranan bu 16 isim, Türk polisinin titiz çalışmasıyla artık Türk yargısı önünde hesap verecek.

"ZEHİR TACİRLERİNE VE ÇETELERE KAÇIŞ YOK!"

Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçen tüm birimleri tebrik ederek kararlılık mesajı verdi. Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok!" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞIMINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"15 SUÇLUYU DAHA ÜLKEMİZE GETİRDİK" Kırmızı Bültenle Aradığımız 9, Ulusal Seviyede Aradığımız yurdışındaki 6 Suçluyu, GÜRCİSTAN(6), ALMANYA(4), KARADAĞ(2), AZERBAYCAN, KUZEY MAKEDONYA ve YUNANİSTAN'dan Ülkemize Getirdik. Kırmızı Bültenle Aradığımız; -"Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürme" suçlarından aranan A.K. isimli şahıs ALMANYA'da, (Bodrum'da eski eşi Rus I. D. (42) ile kızı D. D.'nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi olarak aranan Litvanya uyruklu A. K. Almanya'da yakalanarak ülkemize iadesi sağlandı.) -"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan İ.A. isimli şahıs ALMANYA'da, -"Kasten Yaralama, Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Yaralama, Mala Zarar Verme" suçlarından aranan M.D. isimli şahıs ALMANYA'da, -"Kasten Öldürme" suçundan aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, -"Hırsızlık, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Hakaret ve Mala Zarar Verme" suçlarından aranan D.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, -"Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından aranan Ö.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, -"Uyuşturucu Madde İhraç Etme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.M. isimli şahıs KARADAĞ'da, -"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma, Tehdit" suçlarından aranan G.A. isimli şahıs KARADAĞ'da, -"Dolandırıcılık" suçundan aranan M.S.E. isimli şahıs KUZEY MAKEDONYA'da, Ulusal Seviyede Aradığımız; -"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan B.G. isimli şahıs ALMANYA'da, -"Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan aranan S.Ö. isimli şahıs YUNANİSTAN'da, -"Kasten Öldürme, Yaralama" suçlarından aranan N.U. isimli şahıs AZERBAYCAN'da, -"Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan aranan A.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, -"Hırsızlık" suçundan ulusal seviyede aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, -"Dolandırıcılık" suçundan ulusal seviyede aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, Dışişleri Bakanlığı görevlilerini, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Kırmızı Bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok."