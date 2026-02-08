Polis memurunun katledildiği istasyon dehşetinde gelişme! İfadeleri ortaya çıktı
Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin araç muayene istasyonundaki çalışanlar ile tartışmanın kavgaya dönmesi ile aldığı darbeler ile hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınıp 2'si tutuklanan 1'i de adli kontrolle serbest bırakılan 3 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. şüphelilerden S.A., olay anına ilişkin, "Tartışma sonrası arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken şahıs bana, 'Beni mi ezeceksin?' diyerek sinkaflı küfretti. Şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım" derken diğer şüpheli M.Y. ise "Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum." şeklinde ifade verdi.
Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin'in (44) araç muayene istasyonundaki kavgada hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınıp 2'si tutuklanan 1'i de adli kontrolle serbest bırakılan 3 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.
Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene kontrolünden geçirmek için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna götürdü.
Burada polis memuru Keskin ile istasyon çalışanları arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı.
Kavgada Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi. Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanamış geçirdiği tespit edilen Melih Okan Keskin, 3 gün sonra hayatını kaybetti.