Deprem konutlarında 'Özel' tepki: "Deprem turistleri gelsin görsün"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesindeki çalışmaları hedef alan açıklamaları, bölgede yeni hayatlarına başlayan ailelerin sert kayasına çarptı. Siyasetin tozlu koridorlarından yapılan "hizmet yok" çıkışına, en somut yanıt sıcak yuvalarından geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesine giderek bölgede yürütülen çalışmalara yönelik manipülatif açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen 'Türkiye'min Gücüne Bak' adlı törende Özel'in açıklamalarına tepki göstermişti. Özel'in, 'asrın inşası' kapsamında 3 yılda 455 bin konutun inşa edilmesini takdir etmek yerine görmezden gelmesine AK Parti'nin yanı sıra evlerine yerleşen depremzede ailelerden de tepki geldi. SABAH'a konuşan aileler, "Bu işler öyle konuşmakla olmaz. Deprem turistleri gelsin görsün" dedi.

'ÇAMUR ATIYORLAR'

* Asrın felaketinde oturdukları apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve yaralı olarak kurtulan Hataylı Çayırcık ailesi, TOKİ tarafından yapılan yeni yuvalarına kavuşmuştu. Matbaacılık yapan 3 çocuk babası Muhammet Ali Çayırcık (47), "Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız güvenimizi boşa çıkarmadı. Yine yapacağını yaptı. Herkesi ev sahibi yaptı. Çekemeyenler, 'Bitmez, bitiremez' dediler, ne oldu? Binlerce bina yükseldi. CHP'liler halen çamur atmaya çalışıyorlar. Hatay'daki tarihi Ulu Cami'yi yapmaya çalıştılar, onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bir tarihi camiyi yapamayan CHP'den ne bekliyorsunuz.

* Hataylı 2 çocuk babası Sıtkı Yılmaz ise, "Evimizi görünce çok heyecanlandık. Gerçekten çok güzel ev yapmışlar. Cumhurbaşkanımız hangi sözü verdiyse yerine getirdi. O deprem turistleri 'yapamaz' diyorlardı. Gelip, buyursun görsünler" dedi.

* Hataylı depremzede Emine Alkaç (65) ile Mustafa Alkaç (66) çifti de yeni yuvalarında mutlu. TOKİ tarafından Hatay'da Güldere Mahallesi'nde yapılan konutlarına taşınan 4 çocuk annesi Emine Alkaç, "Hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Evlerimizin teslim edileceğine emindik. 30 yıl oturduğum evimde doğalgaz yoktu. Cumhurbaşkanımıza laf edenler gelsin bu evleri görsünler. Öyle konuşmakla bu işler olmaz" diye konuştu.