CHP'li Elmalı Belediyesi’nde ihale skandalı!

Antalya’nın Elmalı ilçesinde, Elmalı Belediyesi’ne ait değerli parseller üzerinde yapılması planlanan yaklaşık 63 milyon TL bedelli “Kat Karşılığı İnşaat” ihalesiyle ilgili sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları yargıya taşındı.