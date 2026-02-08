CHP'li Elmalı Belediyesi’nde ihale skandalı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Antalya’nın Elmalı ilçesinde, Elmalı Belediyesi’ne ait değerli parseller üzerinde yapılması planlanan yaklaşık 63 milyon TL bedelli “Kat Karşılığı İnşaat” ihalesiyle ilgili sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları yargıya taşındı.
2020'de yapılan, içinde otel, düğün salonu, kapalı pazar yeri, otopark ve konutların bulunduğu proje kapsamında, ihaleyi alan HSY Yapı–Tam Er İnşaat ortaklığının sunduğu Allianz Sigorta A.Ş. adına düzenlenmiş geçici kefalet senedinin sahte olduğu tespit edildi.
Sabah'ın haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, CHP'li Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, meclis üyeleri ve müdür vekilleri hakkında "ihaleye fesat karıştırma", şirket yetkilileri Demet Ayten ve Mesut Kargacı hakkında ise "özel belgede sahtecilik" suçlamasıyla 1 ila 3 yıl hapis cezası istendi.