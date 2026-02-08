Bakan Tunç'tan "suça sürüklenen çocuklar" açıklaması: Meclis'te yasal düzenlemeler gündeme gelecek
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor. Bakan Tunç "suça sürüklenen çocuklar"a ilişkin "Son cinayetler sorunu ülkenin gündemine getirdi. Çocukları suça sürükleyen nedenler belirlenmeli. Mevzuatımızı yeniden değerlendirme ihtiyacı var. Meclis'te yasal düzenlemeler gündeme gelecek" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor. Bakan Tunç "suça sürüklenen çocuklar"a ilişkin "Son cinayetler sorunu ülkenin gündemine getirdi. Çocukları suça sürükleyen nedenler belirlenmeli. Mevzuatımızı yeniden değerlendirme ihtiyacı var. Meclis're yasal düzenlemeler gündeme gelecek" dedi.
Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Ayrıntılar geliyor...