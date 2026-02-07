Siyaset değil siyasi cambazlık! Deprem bölgesinde "turist" edasıyla dolaşan muhalefete tokat gibi cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, deprem bölgesini ziyaret eden muhalefet liderinin açıklamalarına sert tepki göstererek, "Onca emeğe rağmen hakkı teslim etmek yerine siyasi cambazlığa devam edenler bilmelidir ki; bu millet samimiyetsizliğe prim vermez" dedi.

Deprem sonrası yürütülen ihya ve inşa çalışmalarına dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Türkiye'nin tarihin en ağır imtihanlarından birini verdiğini vurguladı.

"DÜNYA HAYRANLIKLA İZLERKEN ONLAR GÖRMEZDEN GELİYOR"

Yapılan çalışmaları rakamlarla ifade eden Acar, "455 bin konutla, 11 şehri neredeyse köyleriyle birlikte yeniden inşa ettik. Bu olağanüstü süreci tüm dünya hayranlıkla izlerken; kilit taşı döşenmiş birkaç sokakla övünen aciz bir zihniyetle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"TURİST EDASIYLA DOLAŞIP AKIL SINIRLARINI ZORLUYORLAR"

Muhalefet genel başkanının bölgedeki tavrını eleştiren Acar, yapılan açıklamaların vicdan sınırlarını zorladığını belirtti. Bölgeye yapılan ziyareti "turist edasıyla" gerçekleştirilmiş bir gezi olarak niteleyen Acar, şu açıklamada bulundu:

"Bu zihniyetin temsilcisi olan şahıs, karşısındaki insanları hafife alarak, bir felaket alanını turist edasıyla dolaşıp günlerdir akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan açıklamalar yapıyor. Kaybettiğimiz canlara ve acılı ailelere duyduğumuz saygıdan 'Bugün siyaset konuşulmaz' diyerek sustuk; ancak ar damarı çatlamış bir muhalefet genel başkanıyla karşı karşıyayız."

"HÜKMÜ AZİZ MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ"

Yapılan devasa yatırımların ve emeğin görmezden gelinmesini "siyasi cambazlık" olarak tanımlayan Faruk Acar, muhalefetin gerçekle bağının koptuğunu savundu. Acının propaganda malzemesi yapılmasının millet nezdinde bir karşılığı olmayacağını ifade eden Acar, "Bu tabloyu görmezden gelerek yalanla ve çarpıtmayla savrulan bu siyasetin hükmünü aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

İŞTE ACAR'IN SES GETİREN O PAYLAŞIMI:

