Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne’de TIR ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile koordineli yürütülen çalışmada, durdurulan TIR’da yapılan aramada 240 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,"Edirne Emniyet Müdürlüğümüzce "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 240 kg Skunk Uyuşturucu Maddesi ele geçirdik" dedi.



Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Edirne Emniyet Müdürlüğünce "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonda; 240 kg Skunk Uyuşturucu Maddesi ele geçirildiği belirterek şu bilgileri verdi: "Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bir tır ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile koordineli yapılan tır aramasında; 240 kg skunk ele geçirildi. E.S. isimli şüpheli yakalandı. Hakkında adli işlem başlatıldı.Biz uyuşturucuya karşı savaş açtık! Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır. Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."