Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 10:24 Son Güncelleme: 07 Şubat 2026 11:48 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, “Yolsuzluk” soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu’nu gözaltına aldı. Tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını ve yardımcılığını yaptığı da iddia edilen Bektaş Kamburoğlu İstanbul il Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.