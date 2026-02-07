CHP zihniyeti yine değişmedi! Dar gelirli vatandaşı küçümseyen skandal sözler
Menemen Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında, CHP’li Grup Başkan Vekili Necati Başar Eryılmaz’ın dar gelirli vatandaşlara yönelik küçümseyici ifadeleri büyük infiale yol açtı. TOKİ’nin Menemen’de inşa edeceği 13 bin sosyal konut projesini hedef alan Eryılmaz, dar gelirli vatandaşların ilçeye gelmesinin Menemen’in değerini düşüreceğini savunarak skandal bir çıkışa imza attı. AK Parti grubunun "sınıf ayrımcılığı" tepkisiyle sarsılan mecliste, CHP’nin vatandaşa bakış açısı bir kez daha deşifre oldu.
Menemen Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Aydın Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis oturumunda TOKİ'nin Doğa Köy'de yapmayı planladığı konutlar gündeme geldi. TOKİ projesi konusunda CHP Grup Başkan Vekili Necati Başar Eryılmaz'ın sarf ettiği skandal sözler oturumun yapıldığı salonda soğuk duş etkisi yarattı.
DAR GELİRLİLERLE Mİ MENEMEN'İN DEĞERİNİ ARTIRACAKSINIZ?
TOKİ'nin Menemen'de hayata geçirmeye hazırlandığı sosyal konut projesine tepki gösteren Eryılmaz; "Menemen'e 13 bin konut yapılıyor ama Doğa Köy'e yapılıyor. Biz TOKİ'ye karşı değiliz. Ancak 13 bin tanesi neden Menemen'e yapılıyor? Bu konutlara dar gelirli vatandaşlar gelecek. Dar gelirli insanları getirerek mi Menemen'in değerini artıracaksınız?" ifadelerini kullandı.
52 BİN DAR GELİRLİ MENEMEN'E GELİRSE İLÇENİN HALİ NE OLUR?
Skandal açıklamalarına devam eden CHP'li Necati Başar Eryılmaz, "Menemen'in en dar gelirli vatandaşlarının sorunlarını buraya taşıdım. Rezerv alan için ne yaptığınızı sordum. Ben onların içinde yaşıyorum. Burada 13 bin konut yapılacak. 52 bin kişi eder. 52 bin dar gelirli Menemen'e gelirse Menemen'in hali ne olur? Menemen'i uyku kenti mi yapacaksınız?" dedi.
"SINIF AYRIMI YAPIYORSUNUZ"
Eryılmaz'ın sözlerine yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Dilaver Kişili'dean geldi. Kişili mecliste yaptığı konuşmada, "Dar gelirli vatandaş gelmesin demek ne demek? Burası sosyete ilçesi mi olsun? Sizin kendi seçmeniniz ya da teşkilat üyeniz bu sınıfta değil, başka sınıf mı gelsin? İzBB'nin Menemen'de TOKİ'den daha fazla konut projesi var. 4 bin dar gelirliye konut projesi var. Bu nasıl bir çelişki? Bu cümleyi doğru bulmuyorum. Dar gelirli neden buraya gelemesin? Sizin kafanızda sınıflandırma mı var? Konut sahibi olmayan memurlarımız da var. Sınıflandırıyor olmanızı yadırgadım. Büyükşehir aynı projeyi yapıyor, ona da söyleyin" dedi.
"İZMİR'E İHANET EDİYORSUNUZ"
İzmir'deki yapılaşmanın yüzde 67'sinin gecekondulardan oluştuğunu hatırlatan Kişili, "TOKİ eli ile o vatandaşlarımıza 15 bin konut yapıyor olmamız zorunuza mı gidiyor? Çünkü siz beceremediniz. Büyükşehirler içerisinde gecekondu, altyapı ve vahşi depolama ile anılan İzmir'de eleştirilerinizi doğru yapın. Deprem konusunda bu kadar hassasiyetinizin olduğunu bilmiyorduk. İZBB olarak, İzmir depreminden sonra 1 tane anıt yaptınız, 1 tane daire yapmadınız. Kooperatif meselesine girmek bile istemiyorum. CHP'li olmak size yük. Geçmişiniz ve belediyeleriniz suçlarla, hizmetsizlikle ve başarısızlıklarla dolu. İzmir'e sahip çıkamıyor, ihanet ediyorsunuz" dedi.