O son pazar kahvaltısı hafızalardan silinmedi: Bir gecede 280 akrabasını toprağa verdi!

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
6 Şubat depremlerinde Ebrar Sitesi’nde 280 akrabasını kaybeden Fatmanur Özbağış, hayatta kalmanın sevince değil tarifsiz bir acıya dönüştüğü o geceyi anlattı. Enkaz altında 14 saat yaşam mücadelesi veren Özbağış, “Biri kalsaydı, hiç konuşamasaydı bile yeterdi” sözleriyle felaketin bir aileyi ve bir nesli nasıl yok ettiğini gözler önüne serdi.

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan 6 Şubat depremlerinin üzerinden zaman geçse de, sevdiklerini bir gecede toprağa verenler için acı ilk günkü tazeliğini koruyor. Depremin en büyük yıkımı yaşattığı noktalardan biri olan Ebrar Sitesi'nde 280 akrabasını kaybeden Fatmanur Özbağış, hayatta kaldığına sevinemediği o karanlık süreci ve dinmeyen sızısını anlattı. Özbağış için zaman o gece durdu, güneş ise bir daha hiç doğmadı.

"BİRİ KALSAYDI..." DEDİ, TÜRKİYE'Yİ AĞLATTI!

"BİRİ KALSAYDI DA HİÇ KONUŞAMASAYDI"

Yaşadığı büyük kaybın ağırlığı altında ezildiğini ifade eden Fatmanur Özbağış, "Biri kalsaydı; konuşamasaydı, göremeseydi, oturduğu yerden kalkamasaydı ama biri kalsaydı" sözleriyle yürekleri dağladı. Hayatındaki en büyük boşluğun anne ve babasının yokluğu olduğunu dile getiren Özbağış, "Babam giderken bütün sevdiklerini yanına alıp götürdü, ben artık öyle diyorum. Bu hayatta annen yoksa kimsen yokmuş; ben bu cümlenin altında çok eziliyorum" ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

SON PAZAR KAHVALTISINA DUYULAN ÖZLEM

Felaketten hemen önce, 5 Şubat Pazar günü yapılan o son aile kahvaltısı, Özbağış'ın hafızasında en acı hatıra olarak kaldı. O huzurlu günleri büyük bir hasretle yad eden genç kadın, "Pazar günleri herkesin bir arada oturup gülerek içtiği o çayı çok özlüyorum" dedi.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

Eskiden bayramlarda neşeyle yapılan akraba ziyaretlerinin yerini hüzünlü mezarlık ziyaretlerinin aldığını belirten Özbağış, "Bayramda önce hepimiz birbirimizi ziyaret ediyorduk, şimdi ise hepsinin mezarlıklarını ziyaret ediyoruz" sözleriyle yaşadığı dramı aktardı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

ENKAZ ALTINDA 14 SAATLİK YAŞAM MÜCADELESİ

Deprem anında yaşadığı dehşeti ve enkaz altındaki saatlerini anlatan Fatmanur Özbağış, "Ben enkazdan 14 saat sonra çıkarıldım. Üzerimde iki kolon vardı; oturma odasının kolonu göğsümde, yatak odasının kolonu bacaklarımın üzerindeydi" bilgisini paylaştı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

Pencere boşluğunda kaldığı için dışarıyı görebildiğini ancak yıkımın boyutunu başta anlayamadığını söyleyen Özbağış, "Dışarıda aşırı bir ses vardı, ben sadece birkaç bloğun yıkıldığını zannediyordum. Oysa o sesler enkazın altından geliyormuş, dışarıda aslında kimse yokmuş" ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

"EŞYASINA SAHİP ÇIKACAĞIM KİMSE KALMADI"

Ailesinden ve akrabalarından geriye sadece hüzünlü hikayeler kaldığını vurgulayan Özbağış, bazı evlerde tek bir kişinin bile sağ kurtulamadığını belirtti. Bir akrabasının evinde 14 kişinin birden can verdiğini ifade eden genç kadın, "Enkazın başında 'Şu da anneme ait' ya da 'Şu da babamın eşyası' deyip onlara sahip çıkacak, onları bulacak kimseleri kalmadı" diyerek felaketin bir nesli nasıl yok ettiğini dile getirdi.

