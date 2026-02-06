Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de! SGK'ya yeni isim: Yunus Elitaş atandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok bakanlık ve kurumlarda atamalar gerçekleşti. Karar 6 Şubat tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Atama kararlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş, SGK yönetim kurulu üyeliğine Celalettin Sıvacı getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş, SGK yönetim kurulu üyeliğine Celalettin Sıvacı atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı üst kademe kamu yöneticileri 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk ve Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Selim Dağlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Salih Turgay Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Rıfat Koray Köprülüoğlu atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer ÖZTÜRK, görevden alındı. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ayhan Işık, Bursa il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Gürhan Çokgezer, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Selehattin Kal atandı.

SGK BAŞKANI YUNUS ELİTAŞ KİMDİR?



SGK Başkanı Yunus Elitaş, 1982 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Aksaray Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı.

2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak görevine başladı.

2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.

2010 yılında muhasebat kontrolörlüğü görevine atandı.

2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida'da, University Of South Florida'dan MBA derecesi elde etti.

Ayrıca gider mevzuatıyla ilgili meslek içi eğitimi ve sertifika seminerlerinde eğitici olarak görev üstlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığına Yakup ASARKAYA, Üyeliğine Olcay TURAN, Üyeliğine, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci KAYA, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.