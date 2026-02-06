Atama kararları Resmi Gazete'de!
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok bakanlık ve kurumlarda atamalar gerçekleşti. Karar 6 Şubat tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Atama kararlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş göreve getirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok bakanlık ve kurumlarda atamalar gerçekleşti. Karar 6 Şubat tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş, SGK yönetim kurulu üyeliğine Celalettin Sıvacı atandı.