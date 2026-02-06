Atama kararları Resmi Gazete'de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok bakanlık ve kurumlarda atamalar gerçekleşti. Karar 6 Şubat tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Atama kararlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş göreve getirildi.