CANLI YAYIN

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Atama kararları Resmi Gazete'de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok bakanlık ve kurumlarda atamalar gerçekleşti. Karar 6 Şubat tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Atama kararlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş göreve getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok bakanlık ve kurumlarda atamalar gerçekleşti. Karar 6 Şubat tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Atama kararları Resmi Gazete'de! - 1

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş, SGK yönetim kurulu üyeliğine Celalettin Sıvacı atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! - 1Atama kararları Resmi Gazete'de! - 1

Atama kararları Resmi Gazete'de! - 1

Atama kararları Resmi Gazete'de! - 1

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın