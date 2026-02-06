2026’da trafikte kurallar değişti: Yaya yolunu işgal edenlere ağır fatura

1 Ocak 2026'dan itibaren trafik cezalarına yönelik yeni düzenlemeler uygulanmaya başlandı. Yapılan değişikliklerle birlikte trafikte düzeni ve güvenliği sağlamayı hedefleyen yaptırımlar gözden geçirilirken, yaya alanlarını ihlal eden motosikletlilerden olumsuz hava koşullarına hazırlıksız şekilde trafiğe çıkan sürücülere kadar pek çok alanda ceza uygulamaları yeniden belirlendi.

YAYA YOLUNU İŞGAL EDENLERE GEÇİT YOK

Yeni yasa çalışmasıyla birlikte özellikle yayaların güvenliğini tehlikeye atan sürücüler mercek altına alınıyor. Konuya ilişkin detayları A Haber mikrofonlarına paylaşan Avukat Onur Çontu, "Meclis'te görüşülen ve öngörülen yeni yasa çalışmalarında; özellikle bisikletler, elektrikli scooter ve motosikletler açısından yaya yollarını kullanmaları halinde 5 bin lira gibi bir idari para cezası verilmesi öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle pandemi sonrası artan moto kurye trafiğinin yaya güvenliği üzerindeki etkisine değinen Çontu, "Bu düzenlemenin cezadan ziyade bir farkındalık yaratmak olduğunu düşünüyorum. Moto kuryeler hızlı hareket edebilmek için yaya yollarını kullanmak zorunda kalıyor, bu da yayanın güvenliğini doğrudan ihlal ediyor" sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.