2026’da trafikte kurallar değişti: Yaya yolunu işgal edenlere ağır fatura
1 Ocak 2026 itibarıyla trafik cezalarında önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte trafikte kurallara uyumu artırmaya yönelik çeşitli yaptırımlar güncellenirken, yaya yolunu işgal eden motosikletlilerden kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan sürücülere kadar birçok başlıkta cezalar yeniden düzenlendi. Trafikteki bu yeni uygulamaları A Haber ekranlarında değerlendiren Avukat Onur Çontu, yapılan düzenlemenin asıl amacının ceza uygulamak değil, sürücülerde bilinç ve farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.
1 Ocak 2026'dan itibaren trafik cezalarına yönelik yeni düzenlemeler uygulanmaya başlandı. Yapılan değişikliklerle birlikte trafikte düzeni ve güvenliği sağlamayı hedefleyen yaptırımlar gözden geçirilirken, yaya alanlarını ihlal eden motosikletlilerden olumsuz hava koşullarına hazırlıksız şekilde trafiğe çıkan sürücülere kadar pek çok alanda ceza uygulamaları yeniden belirlendi.
YAYA YOLUNU İŞGAL EDENLERE GEÇİT YOK
Yeni yasa çalışmasıyla birlikte özellikle yayaların güvenliğini tehlikeye atan sürücüler mercek altına alınıyor. Konuya ilişkin detayları A Haber mikrofonlarına paylaşan Avukat Onur Çontu, "Meclis'te görüşülen ve öngörülen yeni yasa çalışmalarında; özellikle bisikletler, elektrikli scooter ve motosikletler açısından yaya yollarını kullanmaları halinde 5 bin lira gibi bir idari para cezası verilmesi öngörülüyor" ifadelerini kullandı.
Özellikle pandemi sonrası artan moto kurye trafiğinin yaya güvenliği üzerindeki etkisine değinen Çontu, "Bu düzenlemenin cezadan ziyade bir farkındalık yaratmak olduğunu düşünüyorum. Moto kuryeler hızlı hareket edebilmek için yaya yollarını kullanmak zorunda kalıyor, bu da yayanın güvenliğini doğrudan ihlal ediyor" sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.
KIŞ ŞARTLARINA HAZIRLIKSIZ YAKALANMANIN BEDELİ AĞIR
Yeni dönemde sadece sürüş ihlalleri değil, teknik hazırlıksızlıklar da ağır şekilde cezalandırılacak. Kış mevsiminde trafiği kilitleyen araçlara yönelik yaptırımları aktaran Onur Çontu, "Kış şartlarına hazırlıksız şekilde yakalanan ve yolda kalan araç sürücüleri açısından 24 bin lira gibi bir ceza öngörülüyor" bilgisini paylaştı.
Bu yüksek meblağlı cezaların bir trafik kültürü oluşturmak adına kritik olduğunu belirten Çontu, "Trafik cezası sadece cezalandırmak amaçlı değil, aynı zamanda toplumsal bir farkındalık yaratmaktır. Bu açıdan cezai düzenlemelerin bu bilinci yerleştirmek adına çok önemli olacağını düşünüyorum" dedi.
SCOOTERLARDA "İKİ KİŞİ" VE "BELGESİZ İŞLETME" DÖNEMİ KAPANIYOR
Sokaklarda sıkça görülen ve güvenlik zafiyeti yaratan elektrikli scooter kullanımı da yeni düzenlemeden nasibini alıyor. Scooterlardaki usulsüz yolcu taşımacılığına değinen Avukat Onur Çontu, "Sadece elektrikli scooterların yaya yolunu kullanması değil, aynı zamanda bu araçlarla yolcu taşınması halinde de cezalar yine gündeme gelebilecek" açıklamasında bulundu.