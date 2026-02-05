Zehir tacirlerine darbe! 123 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 07:57 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Çanakkale ve Isparta'da jandarma tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 123 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 465 bin uyuşturucu hapın da ele geçirildiğini bildirdi.