Zehir tacirlerine darbe! 123 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Çanakkale ve Isparta'da jandarma tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 123 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 465 bin uyuşturucu hapın da ele geçirildiğini bildirdi.

