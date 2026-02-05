TBMM'de trafik düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kurallara uymayana cezalar ağırlaştırıldı

FOTO: DHA

6 MADDE KABUL EDİLDİ

Yapılan görüşmelerin ardından ilk 17 maddesi görüşülen teklifin, 6 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre; yüklü ve yüksüz araçlarda ağırlık ile boyutları açısından izin belgesi gerektiren şartlar yerine getirilmeden yükleme işlemi yapılmayacak ve taşınma işlemi durdurulacak. Hazırlanacak yükün uygun bağlanmaması halinde kara yoluna düşecek ya da dökülmesi hali ortadan kaldırılacak. Ağırlık ve boyutları bakımından kara yolunda sürülmesi özel izne bağlı olan araçlar, izin alınmadan ya da izin belgesinde belirtilen şartlar sağlanmadan kara yoluna çıkarılamayacak. İzin almayan taşıma işlemi yapanlara 20 bin lira, yükleme işlemi yapanlara 60 bin lira para cezası verilecek.

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLERE 46 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK

Diğer taraftan drift yapan motorlu bisiklet veya motosiklet cinsi araçların izin alınarak yapılan gösteriler dışında sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek benzeri akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasak olacak. Drift yapan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek. Geri alınan ehliyetler süre sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek ehliyeti geri almasına engel hali olmadığının anlaşılması ve idari para cezasının tümünün tahsil edilmiş olması şartıyla iade edilecek. İhlali son 5 yıl içerisinde ikinci kez uygulayanları ehliyetleri ise iptal edilecek ve ehliyeti iptal edilen kişilerin tekrar sürücü kursu ve sınavlara girmesi gerekecek.