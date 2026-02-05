İzmir'de sağanak felaketinden acı haber! Alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 22:54 Son Güncelleme: 05 Şubat 2026 23:36 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İzmir'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Alt yapısındaki sıkıntılar nedeniyle her yağışta aynı manzaranın yaşandığı kentin birçok ilçesinde sağanak felakete neden oldu. Torbalı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.