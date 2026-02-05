İzmir'de sağanak felaketinden acı haber! Alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti
İzmir'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Alt yapısındaki sıkıntılar nedeniyle her yağışta aynı manzaranın yaşandığı kentin birçok ilçesinde sağanak felakete neden oldu. Torbalı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'de öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak, Çeşme ve Urla ilçelerinden sonra kent merkezinde de etkisini gösterdi.
Yağış nedeniyle ana arterler ve ara sokaklar göle dönerken, rögarların taşması sonucu cadde üzerlerinde su birikintileri oluştu. Derelerden ve cadde üzerlerinden akan suların denize karışması sonucu, kıyı şeridinde suyun rengi kırmızıya döndü.
Yoğun yağış trafikte de aksamalara yol açtı. Suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.
ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN SÜRÜCÜDEN ACI HABER!
Torbalı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ekinci (58) idaresindeki 45 E 3077 plakalı araç, yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istediği sırada mahsur kaldı.
Suların yükselmesiyle araç bulunduğu yerde sulara gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci'nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekinci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.